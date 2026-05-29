Άγριο επεισόδιο στον Εύοσμο: Γαμπρός τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι τον πρώην πεθερό του

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στον Εύοσμο, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, ένας άνδρας εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στην οδό Ολύμπου, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι προηγήθηκε σοβαρό επεισόδιο.

Προσήχθη ένας άνδρας ηλικίας 38 ετών, με τις αρχές να εκτιμούν ότι επιτέθηκε στον πρώην πεθερό του ηλικίας 67 ετών, μέσα σε διαμέρισμα.

Αν και οι αστυνομικές αρχές δεν επιβεβαιώνουν το όπλο της επίθεσης, νοσοκομειακές πηγές εκτιμούν ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου προκλήθηκαν από μαχαίρι, με όλα τα σενάρια να εξετάζονται.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Υπήρξαν φόβοι αρχικά ότι ο άνδρας έχασε τη ζωή του, ωστόσο έπειτα από προσπάθειες των γιατρών ανέκτησε τις αισθήσεις του και αυτήν την ώρα μεταφέρεται στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».