Πέθανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς σε ηλικία 70 ετών

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ταγαράς «έσβησε» στο Ιατρικό όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, δίνοντας άνιση μάχη με την αρρώστια.

Την θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο γιος του Χρήστος.

«Καλό ταξίδι στο ΦΩΣ Πατέρα μου.. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σούπερ ήρωας μου. Τώρα θα ξεκουραστείς...... Σε αγαπώ πολύ...»

Ποιος ήταν ο Νίκος Ταγαράς

Ο Νίκος Ταγαράς εξελέγη βουλευτής Κορινθίας στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 και επανεξελέγη στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012. Εκλέχτηκε ξανά στην ίδια περιφέρεια, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Τον Ιούλιο του 2019 εξελέγη πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής και αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και είναι μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Επίσης ήταν πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Ελβετίας και μέλος στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φιλίας Ελλάδας Πορτογαλίας, Ελλάδας- Λουξεμβούργου και Ελλάδας-Κροατίας.

Διετέλεσε ακόμη αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το 2014.

Στη Βουλή των Ελλήνων διετέλεσε πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας.

Νωρίτερα, την οκταετία 2003-2010 διετέλεσε νομάρχης Κορινθίας. Υπηρέτησε το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί οκτώ χρόνια ως πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου (1987- 1994) και 4 χρόνια ως δήμαρχος Τενέας (1999-2002).

Ταυτόχρονα υπήρξε για 4 χρόνια πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Νομού Κορινθίας (1999-2002).

Διετέλεσε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πελοπόννησος Α.Ε. και αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Γεννημένος το 1956 στο Χιλιομόδι Κορινθίας, ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενώ το επάγγελμά του είναι πολιτικός μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του τιμήθηκε επανειλημμένα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, κατετάγη στην Πολεμική Αεροπορία για την στρατιωτική του θητεία και απολύθηκε το 1981 με το βαθμό του έφεδρου Ανθυποσμηναγού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ορίσθηκε επιβλέπων μηχανικός σε πολλά έργα σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας.