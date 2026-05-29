Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Πώς ένας 27χρονος εξελίχθηκε σε «ειδικό» της εξαπάτησης ιδιοκτητών και ενοικιαστών;

Ο νεαρός φέρεται από τον Μάρτιο του 2024 να προσποιούνταν υψηλόβαθμο στέλεχος εταιριών, δημοσιεύοντας ψευδείς αγγελίες εργασίας και προσεγγίζοντας υποψήφιους εργαζομένους, από τους οποίους αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και τραπεζικά δεδομένα με πρόσχημα μελλοντική πρόσληψη.

<iframe src="https://www.megatv.com/embed/?p=20202385346" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen scrolling="no" width="560" height="315"></iframe>

Οι αγγελίες

Μιλώντας στο MEGA, θύματα του απατεώνα αναφέρουν: «Ο συγκεκριμένος κύριος είχε ανεβάσει μία αγγελία σε μία εφαρμογή. Μου είπε ότι το συγκεκριμένο σπίτι έχει δοθεί και μου πρότεινε να δω κάποιο άλλο σπίτι. Δώσαμε τα ραντεβού, πήγα εκεί στις 3 του Δεκέμβρη, συμφωνήσαμε σε μία τιμή. Εγώ έδωσα 1.410 ευρώ. Πάω εγώ λοιπόν, βρίσκω τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, με ενημερώνει κατευθείαν ακαριαία ‘απάτη’».

«Εμάς μας είπε ότι πριν έμενε ένα ζευγάρι που θα πάει στην Ελβετία, σε άλλους είπε ότι είναι ένα ζευγάρι που θα πάει στην Αγγλία. Αυτός ήταν ένα νεαρός περίπου στα 20 – 25, ψηλός, ευγενικός, ήξερε να τα λέει, είχε τον λόγο και όλη τη ροή, την ιστορία την είχε χτίσει πολύ καλά, σε ό,τι απορία και αν είχαμε ήξερε να απαντήσει».

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των θυμάτων, προχωρούσε σε βραχυχρόνιες μισθώσεις διαμερισμάτων και αναρτούσε εκ νέου ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ανυποψίαστους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, φέρεται να αφαιρούσε αντικείμενα από τα μισθωμένα ακίνητα.

«Βλέποντας ότι υπάρχει κατατεθειμένο μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ, θεωρώ ότι είναι δικό του το σπίτι, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσω προκαταβολή χωρίς να έχω κάποιο επίσημο έγγραφο, ότι έχει γίνει η μίσθωση. Εμένα μου είπε επειδή μένουν οι άνθρωποι θα μετακομίσω μετά τις 15, είχε κούτες. Αυτήν την στιγμή, εγώ όπως και πολλοί άλλοι, έχουμε βρεθεί με ένα συμβόλαιο στην Εφορία», αναφέρει θύμα.

Μέσα σε δύο ημέρες σε διαμέρισμα στο Περιστέρι εξαπάτησε 21 άτομα, αποσπώντας πάνω από 22.000 ευρώ. Συνολικά, το παράνομο όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.

Πώς τον έπιασε η αστυνομία

Η δράση του έληξε όταν αστυνομικοί προσποιήθηκαν του υποψήφιους ενοικιαστές και πήγαν σε σπίτι στου Ζωγράφου που τους περίμενε για την επίδειξη του διαμερίσματος, όπου και συνελήφθη.

«Του δώσαμε τα λεφτά των εγγυήσεων και εξαφανίστηκε. Πριν από δύο βδομάδες ενημερωθήκαμε, μας πήρε τηλέφωνο η Αστυνομία, ότι έχει συλληφθεί και είναι στον ανακριτή. Σαν ενημέρωση μας το είπε. Από άλλα άτομα τώρα που μιλάμε, έχουμε και μια ομαδική, μας είπαν ότι του ζήτησε και την απόδειξη της πληρωμής στην τράπεζα. Σ’ εμάς δεν είπε κάτι τέτοιο βέβαια».

Η Αστυνομία πιστεύει πως τα θύματά του είναι περισσότερα και αναμένει επιπλέον καταγγελίες.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο προκειμένου να εξαπατήσουν πολίτες και να λάβουν παράνομο όφελος: «Εμείς έχουμε ένα ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας που το νοικιάζουμε σαν βραχυχρόνια μίσθωση. Μας κάνανε μία κράτηση διήμερη οκ, σε όνομα μίας εταιρίας και μάλιστα ζητάγανε και τιμολόγιο. Δεν πέρασαν πολλές ώρες. Το απόγευμα με παίρνει ένα παλικάρι τηλέφωνο λέει ‘είμαι υποψήφιος ενοικιαστής. Είναι ένας τύπος ο οποίος πήγαμε στο συγκεκριμένο σπίτι, μας το δείχνει ότι και καλά το νοικιάζει μέσα από την πλατφόρμα που βάζουν για ενοίκια σπίτια’. Το είχε ανεβάσει το διαμέρισμά μας προς ενοικίαση. Είχε πάρει τις φωτογραφίες από τις πλατφόρμες και το έβαζε ότι το νοικιάζουμε».