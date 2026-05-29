Μάστιγα οι ρευματοκλοπές: Πώς στήνεται η απάτη- Στο μικροσκόπιο η Δυτ. Ελλάδα

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται η Δυτική Ελλάδα, η Κρήτη και η Αττική, καθώς καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό παραβάσεων ρευματοκλοπής, ενός φαινομένου που έχει πλέον λάβει διαστάσεις μάστιγας σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για το ηλεκτρικό σύστημα και τους καταναλωτές.

Ολόκληρες επιχειρήσεις στήνονται από κολόνες της ΔΕΗ, συνήθως κοντά σε καταυλισμούς Ρομά, αλλά όχι μόνο. Από τη Μεσσηνία «πάνω από τα κεφάλια του κόσμου που πάει καθημερινά στα κτήματά του», μέχρι τις Σέρρες — όπου ένας 10χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία και την Ηλεία, τη Μακεδονία και περιοχές της Αττικής, σύμφωνα με το Mega.

Η μέθοδος είναι πάντα παρόμοια: καλώδια που τραβιούνται από κολόνες του ΔΕΔΔΗΕ για αρκετά μέτρα -στην περιοχή της Καλαμάτας φτάνουν έως και τα 300 μέτρα- ή παρεμβάσεις στον μετρητή στο σημείο σύνδεσης των καλωδίων γείωσης. Τα καλώδια συνήθως θάβονται, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις περνούν «γυμνά», με τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας να καραδοκεί.

Στην Αττική, στο επίκεντρο βρίσκονται Ασπρόπυργος, Φυλή, Ζεφύρι, Μέγαρα, Νέα Πέραμος και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Σε πρόσφατες επιχειρήσεις αποξηλώθηκαν χιλιάδες μέτρα παράνομων καλωδίων και πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις.

Το φαινόμενο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους καταυλισμούς: μετά από ελέγχους του 2025, το ποσοστό διαπιστωμένων ρευματοκλοπών στην Ικαρία ανέρχεται στο 41,7%, στη Μύκονο στο 37,8% και στη Ρόδο στο 22,3% — αποδεικνύοντας ότι η παρανομία βρίσκει πρόσφορο έδαφος και σε περιοχές έντονης τουριστικής δραστηριότητας.