Βρετανία: Ποιος είναι ο Έλληνας που συνελήφθη ως πράκτορας του Ιράν

Περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον Έλληνα που συνελήφθη στη Βρετανία για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 47χρονος που βρίσκεται στα χέρια των βρετανικών αρχών, καθώς κατηγορείται ότι παρακολουθούσε δημοσιογράφο του Iran International, γεννήθηκε στην Τσάλκα της Γεωργίας και έμενε στην Ξάνθη με τη μητέρα του και τον αδελφό. Σημειώνεται ότι το Iran International έχει έδρα στη Βρετανία και ασκεί κριτική στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Σε βάρος του υπάρχει το μέτρο της διακριτικής επιτήρησης από τις ιταλικές αρχές, καθώς εντοπίστηκε να κατοπτεύει εβραϊκό στόχο στη γειτονική χώρα.

Δεν είχε απασχολήσει τις διωκτικές αρχές στη χώρα μας - Εργαζόταν ως οικοδόμος

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 47χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις διωκτικές αρχές στην Ελλάδα, ενώ την περίοδο που βρισκόταν στην χώρα μας εργαζόταν ως οικοδόμος.

Πριν από χρόνια, μετανάστευσε στη Γερμανία και έμενε στην πόλη Tutzing, έξω από το Μόναχο.

Πώς φέρεται να έδρασε ο 46χρονος - Τα δύο ταξίδια στη Βρετανία και η κάμερα που είχε κρύψει στην κάλτσα του

Όπως μεταδίδει το Times of Israel, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο 46χρονος ταξίδεψε στη Βρετανία για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών προκειμένου να παρακολουθήσει τον δημοσιογράφο που ασκεί κριτική στο ιρανικό καθεστώς.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι ο 46χρονος επισκέφθηκε διευθύνσεις που συνδέονταν με τον δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βρετανία, φωτογραφίζοντας και βιντεοσκοπώντας κατοικίες και πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Έλληνας ομογενής ταξίδεψε στη Βρετανία δύο φορές, την πρώτη από τις 16 έως τις 21 Απριλίου και τη δεύτερη από τις 12 έως τις 14 Μαΐου.

Μάλιστα, στη δεύτερη επίσκεψή του «εγκατέστησε μια κρυφή κάμερα, κρυμμένη μέσα σε κάλτσα», η οποία «ήταν σε θέση να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστα πρόσωπα στο εξωτερικό», ανέφερε ο εισαγγελέας κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο του Γουέστμινστερ, στο κεντρικό Λονδίνο.

Πώς οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 46χρονου

Η αστυνομία ανέφερε ότι ένας 46χρονος συνελήφθη στο Δυτικό Σάσεξ στις 16 Μαΐου από ντετέκτιβ της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι αστυνομικοί δεν θεωρούν ότι υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό σε σχέση με την υπόθεση.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδίως σε όσους εργάζονται στα περσόφωνα μέσα ενημέρωσης» δήλωσε η διοικήτρια Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Η ίδια ανέφερε ότι η αστυνομία συνεχίζει να συνεργάζεται με οργανισμούς και άτομα για την παροχή συμβουλών ασφάλειας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του ατόμου και του οργανισμού που συνδέονται με την έρευνα.