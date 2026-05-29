"Πικρές Γιορτές" του Πέδρο Αλμοδόβαρ: Επίσημη πρεμιέρα στο Cine Paris

Μια από τις πιο αναμενόμενες ταινίες του καλοκαιριού έρχεται από τις 4 Ιουνίου στις ελληνικές αίθουσες σε διανομή από το Cinobo.

Ο λόγος για την ταινία "Πικρές Γιορτές", λίγες μόλις μέρες μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Καννών, έκανε avant premiere και στην Ελλάδα, σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά στο ωραιότερο θερινό σινεμά του κόσμου, το Cine Paris.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, αγαπημένος του ελληνικού κοινού, επιστρέφει στην πατρίδα του, την Ισπανία, με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία για να μας θυμίσει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής.

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας 25 Μαΐου 2026, το Cinobo υποδέχτηκε από νωρίς καλλιτέχνες, δημιουργούς, δημοσιογράφους και φίλους του σινεμά. Πριν την προβολή, οι καλεσμένοι απόλαυσαν κάτω από την Ακρόπολη signature cocktails top up by Perrier από το Baba Au Rum και το Line Athens, αλλά και sophisticated mocktails από τη σειρά chic του Maison Perrier, εμπνευσμένα από iconic ποτά, προσφέροντας μια ξεχωριστή bubbled εμπειρία στη βραδιά!

Στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας "Πικρές Γιορτές" βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μαρία Καβογιάννη, Μαρία Ναυπλιώτου, Μαρίνα Σάττι, Αντίνοος Αλμπάνης, Μαρίζα Ρίζου, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Τόνια Σωτηροπούλου, Γιώργος Νανούρης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Γιώργος Μπένος, Ζέτα Δούκα, Δημήτρης Μακαλιάς, Αντιγόνη Ψυχράμη, Λένα Διβάνη, Ελένη Ψυχούλη, Κατερίνα Μισιχρόνη, Μελισσάνθη Μάχουτ, Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, Άλκηστις Πουλοπούλου, Άρης Καβατζίκης, Τζούλη Αγοράκη, Μάκης Γαζής, Μαριλού Πανταζή (Madame Ginger), Άννα Μαρία Βέλλη και πολλοί ακόμη.

To Cine Paris, το ωραιότερο θερινό σινεμά του κόσμου σύμφωνα με το Time Out.

Το φιλμ "Πικρές Γιορτές" του Πέδρο Αλμοδόβαρ κυκλοφορεί αποκλειστικά στους κινηματογράφους στις 4 Ιουνίου από το Cinobo. Το αναμένουμε για προβολή & στην Πάτρα.

Λίγα λόγια για την ταινία

Μια σκηνοθέτις διαφημιστικών, η Έλσα, βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της Μπονιφάτσιο, που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Έχοντας αμφιβολίες για τη σχέση της και προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο τη Μαδρίτη και ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη Πατρίσια. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ Ροσέτι, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Μετά το αγγλόφωνο διάλειμμα του «Room Next Door», ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ένας από τους αγαπημένους σκηνοθέτες (και) του ελληνικού κοινού, επιστρέφει στην πατρίδα του και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής.

Οι Πικρές Γιορτές είναι η αλμοδοβαρική αυτοβιογραφία στην πιο άρτια μορφή της.-Indiewire

Αισθησιακές και μελαγχολικές ταινίες σαν τις Πικρές Γιορτές δίνουν πάντα αφορμή για σκέψη και συγκίνηση. - Guardian.

Οι φωτ. εστάλησαν από το Cinobo.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ