Πάτρα: Νέος χώρος στάθμευσης 150 θέσεων στα Βραχνέικα- Τι προγραμματίζεται για Ψαθόπυργο

Με τις πρώτες καλοκαιρινές μέρες να φέρνουν τα γνωστά σκηνικά συμφόρησης, τα Βραχνέικα αποκτούν φέτος για πρώτη φορά έναν ολοκαίνουργιο χώρο στάθμευσης 150 θέσεων στο Μονοδένδρι, ο οποίος είναι έτοιμος να υποδεχτεί τους επισκέπτες της περιοχής, βάζοντας ένα λιθαράκι στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση.

Ταυτόχρονα, για τον Ψαθόπυργο, όπου το κυκλοφοριακό χάος, επίσης, επιστρέφει με μαθηματική ακρίβεια κάθε καλοκαίρι, η αναμενόμενη υπογραφή σύμβασης για νέο χώρο στάθμευσης 3,5 στρεμμάτων φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για μια μόνιμη, αυτή τη φορά, λύση, κυκλοφοριακής «ανάσας».

Η Αντιδήμαρχος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου, μιλώντας στο thebest.gr, αναφέρει σχετικά με τις παρεμβάσεις, στην παραλιακή των Βραχνεϊκων: «Η σημαντικότερη παρέμβαση είναι ο νέος χώρος στάθμευσης 2,5 στρεμμάτων και περίπου 150 θέσεων στο Μονοδένδρι, που λειτουργεί φέτος για πρώτη φορά και ήδη από το προηγούμενο σαββατοκύριακο και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός του, χρησιμοποιήθηκε από οχήματα και πιστεύομε ότι θα συμβάλει στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού», λέει η κ. Τογιοπούλου. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτός ο παλαιότερος χώρος στάθμευσης στο πρώην οικόπεδο των σχολικών γηπέδων, πίσω από την παιδική χαρά, κοντά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας.

Επίσης, στην παραλιακή οδό, εργασίες που ολοκληρώθηκαν ήδη από την Τετάρτη έφεραν νέες κίτρινες διαγραμμίσεις στην πλευρά που βλέπει προς τη θάλασσα, ενώ ανανεώθηκε και η σήμανση απαγόρευσης στάθμευσης στα σημεία όπου οι παραβάσεις εντοπίζονται συστηματικά.

Για τον Ψαθόπυργο, τα κυκλοφοριακά μέτρα της περιόδου 15 Ιουνίου- 15 Σεπτεμβρίου εφαρμόζονται και φέτος ως έχουν. Ωστόσο, αυτό που αλλάζει είναι ο ορίζοντας για κάτι πιο μόνιμο. «Βρισκόμαστε σε εξέλιξη για τη δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης στην ανατολική πλευρά της εισόδου του Ψαθόπυργου, συνολικής έκτασης περίπου 3,5 στρεμμάτων. Είναι θέμα ημερών να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης, το σχέδιο είναι έτοιμο και άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες διαμόρφωσης», τονίζει η Αντιδήμαρχος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού.