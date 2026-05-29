Δήμος Πατρέων: «Πολεοδομικά εγκλωβισμένος» ο χώρος στο ΚΕΤχ- Χωρίς διανοίξεις δρόμων δεν προχωρά το Μέγαρο

Με αμετακίνητη στάση απαντά ο Δήμος Πατρέων στην προώθηση του νέου Αστυνομικού Μεγάρου, στον χώρο του ΚΕΤχ, στην περιοχή των Συνόρων.

Το έργο προχωρά, αλλά ο Δήμος δεν το βλέπει με καλό μάτι, όπως άλλωστε και οι κάτοικοι καθώς στο τραπέζι βρίσκεται ένα ζήτημα που χρονίζει από το 2021. Είναι οι όροι που είχαν τεθεί ως προϋπόθεση για τη συναίνεση της δημοτικής αρχής και δεν έχουν εκπληρωθεί. Ο λόγος για τα απαραίτητα οδικά έργα που παραμένουν στα χαρτιά και τα αρμόδια υπουργεία δεν έχουν δώσει καμία σαφή απάντηση στα επανειλημμένα αιτήματα του Δήμου.

Η αντιδήμαρχος Πολεοδομικού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου, μιλώντας στο thebest.gr, τονίζει σε όλους τους τόνους τις αντιρρήσεις της δημοτικής αρχής: «Για τους όρους που είχαν τεθεί ως προϋπόθεση για τη συναίνεση του 2021 δεν έχει γίνει τίποτα. Επανειλημμένα έχουμε στείλει επιστολές, έγγραφα και αιτήματα προς τα αρμόδια υπουργεία, χωρίς να έχουμε λάβει καμία απάντηση για τις απαιτούμενες διανοίξεις».

Να υπενθυμίσουμε ότι το δημοτικό συμβούλιο είχε ψηφίσει υπέρ της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, αλλάζοντας τη χρήση γης του συγκεκριμένου οικοπέδου, αλλά υπό ρητές προϋποθέσεις. «Είχαμε θέσει ξεκάθαρα ως προϋπόθεση τα αρμόδια υπουργεία να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες πιστώσεις και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες διάνοιξης βασικών οδικών αξόνων στην περιοχή. Μόνο έτσι θα μπορούσε να λειτουργήσει σωστά τόσο η γειτονιά όσο και το ίδιο το Αστυνομικό Μέγαρο», τονίζει η κ. Τογιοπούλου.

Στο επίκεντρο, αρχικά, βρίσκεται η οδός Παπάγου, ένας προβλεπόμενος δρόμος μήκους περίπου 800 μέτρων που θα συνέδεε το νέο Αστυνομικό Μέγαρο τόσο με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου όσο και με την Περιμετρική οδό της πόλης, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία κίνηση για τη διάνοιξή της. «Μιλάμε για έναν πολεοδομικά εγκλωβισμένο χώρο. Γύρω από το οικόπεδο προβλέπονται τέσσερις οδοί, αλλά μόνο η οδός Εγλυκάδος είναι σήμερα ανοιχτή. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά μία μόνο πρόσβαση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την κυκλοφορία και την ασφάλεια της περιοχής. Ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός δεν είναι απλώς αναγκαίος, είναι επιτακτικός, πριν εγκατασταθεί οποιαδήποτε υπηρεσία αυξημένης κίνησης στην περιοχή», επισημαίνει η κ. Τογιοπούλου.