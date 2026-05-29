Πάτρα: Μνήμη Αλώσεως της Κωνσταντινούπολης

Το πρωὶ της Παρασκευής 29 Μαΐου 2026, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ευαγγελιστρίας Πατρών στην οδό Μαιζώνος & στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, τέλεσε τα Ιερὰ Μνημόσυνα, του αοιδίμου Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και πάντων των Προασπιστών της Βασιλίδος των Πόλεων, οι οποίοι έπεσαν επὶ των επάλξεων αυτής, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον εμαρτύρησαν, απὸ της αποφράδος εκείνης ημέρας, αλλὰ και καθ΄ όλην την διάρκεια της πικρής τουρκικής σκλαβιάς.

Ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, μὲ λόγια συγκινητικὰ αναφέρθηκε στὴν Βασιλίδα τῶν Πόλεων, στὴν ἵδρυση της ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντῖνο, στὴν δόξα καὶ τὴν χιλιόχρονη Αὐτοκρατορία, στὴν φρικτὴ Ἅλωση ἀπὸ τοὺς Φράγκους κατὰ τὴν Δ΄ Σταυροφορίαν τὸ 1204 καὶ τέλος στὴν μαρτυρικὴ πτώση της, ποὺ πλήγωσε τὴν Ρωμιοσύνη, ἀλλὰ καὶ τὸν κόσμον ὁλόκληρο. Ἡ Κωνσταντινούπολη, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἦτο τὸ ἰσχυρὸ ἀνάχωμα, ὥστε νὰ μὴν περάσει η βαρβαρότης τῶν Τούρκων στὴν Εὐρώπη. Δυστυχῶς ἡ Εὐρώπη, δὲν κατενόησε τότε τὸν κίνδυνο αὐτὸ καὶ ἄφησε ἀνυπεράσπιστη τὴν Κωνσταντινούπολη, μὲ ὅλα τὰ δεινὰ ποὺ ἐπῆλθαν στὴν συνέχεια. Οὔτε ὅμως καὶ τώρα κατανοεῖ αὐτὴ τὴν πραγματικότητα καὶ γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο πολλάκις ἐθρήνησε καὶ θρηνεῖ ἐπὶ πνευματικῶν ἐρειπίων. Ζοφερὸν διαγράφεται, ἴσως, καὶ τὸ μέλλον.

Ἐπίσης, ο κ.κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στὰ τοῦ βίου τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τοῦ τελευταίου Αὐτοκράτορος τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ στὴν σχέση του μὲ τὸν Μωρέα καὶ ἰδιαιτέρως μὲ τὴν Πάτρα, ὅπου ἐτελέσθη ὁ Γάμος του μὲ τὴν Θεοδώρα, (Μαγδαληνὴ Τόκου, ἀσπασθεῖσα τὸ Ὀρθόδοξον δόγμα καὶ μετανομοσθεῖσαν Θεοδώρα). Στὸ κάστρο του Σανταμερίου τῶν Πατρῶν ἐκοιμήθη κατὰ τὴν γένναν, μαζὶ μὲ τὸ παιδὶ, ἡ σύζυγος τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Θεοδώρα.

Τέλος ἀναφέρθηκε στοὺς ἀγῶνες καὶ τὶς θυσίες τῶν Ἑλλήνων, Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι 400 ὁλόκληρα χρόνια καὶ γιὰ ἄλλες περιοχὲς 500, ἔδωσαν τὸ αἷμα τους γιὰ νὰ εἴμαστε σήμερα ἐμεῖς ἐλεύθεροι.

Εἰδικὴ ἀναφορὰ ἔκανε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών στοὺς φύλακες τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τοῦ Γένους μας, οἱ ὁποῖοι φυλάσσουν πνευματικὲς θερμοπύλες καὶ φωτίζουν τὴν Οἰκουμένη ἀπὸ τὸ ἀειλαμπὲς Φανάριο, συνεχίζοντες τὴν ἱερὰν παράδοση καὶ κρατῶντας ἄσβεστη τὴν λαμπάδα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱερὰ σκυτάλη, ὥστε νὰ τὴν παραδώσουν ἀτόφια στοὺς ἐπιγενομένους. Ὁ Παναγιώτατος καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος καί ἡ περί Αὐτόν ἱερά καί ἁγία Ἀδελφότητα.

Τὸ Ἱερὸ Μνημόσυνο τῶν μαρτύρων τῆς Ἁλώσεως, ἐπεσφραγίσθη μὲ τὸν Ἐθνικὸν Ὕμνο.