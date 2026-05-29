Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο τέσσερις αστυνομικοί μετά τη φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών

Τέσσερις αστυνομικοί χρειάστηκε να διακομισθούν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους μετά την φωτιά που ξέσπασε στο Τμήμα Μεταγωγών, στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων.

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στο Τμήμα Μεταγωγών την ώρα που το κελί γέμισε με πυκνούς καπνούς, παρουσίασαν συμπτώματα αδιαθεσίας και αναπνευστικά προβλήματα.

Κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiruspost, ο δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών.

Ο εν λόγω κρατούμενος έβαλε φωτιά στο στρώμα του, με αποτέλεσμα οι καπνοί να καλύψουν τους χώρους και να προκαλέσουν τεράστια κινητοποίηση σε Πυροσβεστική και Αστυνομία.