Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο τέσσερις αστυνομικοί μετά τη φωτιά στο Τμήμα Μεταγωγών

Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο τέσσερις αστυνο...

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων

Τέσσερις αστυνομικοί χρειάστηκε να διακομισθούν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους μετά την φωτιά που ξέσπασε στο Τμήμα Μεταγωγών, στο Δικαστικό Μέγαρο Ιωαννίνων.

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στο Τμήμα Μεταγωγών την ώρα που το κελί γέμισε με πυκνούς καπνούς, παρουσίασαν συμπτώματα αδιαθεσίας και αναπνευστικά προβλήματα.

Κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiruspost, ο δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ήταν ένας κρατούμενος που, ήταν ο μοναδικός που βρισκόταν στον χώρο του Μεταγωγών.

Ο εν λόγω κρατούμενος έβαλε φωτιά στο στρώμα του, με αποτέλεσμα οι καπνοί να καλύψουν τους χώρους και να προκαλέσουν τεράστια κινητοποίηση σε Πυροσβεστική και Αστυνομία.

Ειδήσεις Τώρα

Στο 50% οι πληρότητες στα Καλάβρυτα για του Αγίου Πνεύματος

Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Σκοτώθηκε ο 37χρονος Διευθυντής του δημοτικού σχολείου

Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ιωάννινα Φωτιά
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u0399\u03c9\u03ac\u03bd\u03bd\u03b9\u03bd\u03b1","\u03a6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac "]
832853
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις