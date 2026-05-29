Πάτρα: Δράση αλληλεγγύης, ενίσχυσης και στήριξης στην «Κιβωτό της Αγάπης» από την Κίνηση Πρόταση

Η Ομάδα Επικοινωνίας και Στήριξης της Κίνησης «Πρόταση», στο πλαίσιο του έργου πρόληψης για ποιότητα ζωής αλλά και προσφοράς υλοποίησε δράση αλληλεγγύης, νοιαξίματος, ενίσχυσης και στήριξης στην «Κιβωτό της Αγάπης» με συλλογή ειδών ρουχισμού και άλλων ειδών που έχουν ανάγκη.

Με την προσφορά εθελοντών και φίλων, συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω: Σεντόνια, πετσέτες, κουβέρτες, πάπλωμα, φόρμες φούτερ, μπλουζάκια, κάλτσες, είδη καθαρότητας και προσωπικής φροντίδας, ελαιόλαδο, τρόφιμα και 1 κρεβάτι ορθοπεδικό.

Η ομάδα όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, λειτουργεί με την πεποίθηση ότι το νοιάξιμο και η συνεισφορά στη ζωή των παιδιών της Κιβωτού της Αγάπης είναι επιτακτική ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που περνάμε αλλά και προσωπική και συλλογική ευθύνη των μελών μιας κοινότητας.

Την ανακοίνωση απέστειλε από τη γραμματεία της Κίνησης Πρόταση η Ελένη Σιδηροκαστρίτη.

Το ΚΔΑ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της Κίνησης Πρόταση, "Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής» βρίσκεται στην οδό Σαρανταπόρου 20, στην Πάτρα, τηλ. 2610 451790.