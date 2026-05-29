Μεντβέντεφ: Οι Ευρωπαίοι δεν θα κοιμούνται ήσυχοι όσο στηρίζουν την Ουκρανία

Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προχώρησε σε νέες ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, προειδοποιώντας ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα συνεχίσουν να εισέρχονται στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και να διαταράσσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Μεντβέντεφ έκανε τη δήλωση αυτή στον απόηχο καταγγελιών του ΝΑΤΟ κατά της Μόσχας για «απερίσκεπτη συμπεριφορά», με τη Συμμαχία να επαναβεβαιώνει ότι θα υπερασπιστεί «κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους». Αφορμή στάθηκε περιστατικό στη Ρουμανία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, όπου σύμφωνα με τις αρχές ένα ρωσικό drone συνετρίβη σε πολυκατοικία κατά τη διάρκεια επιχείρησης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Σκληρή ρητορική

Ο Ρώσος αξιωματούχος υποστήριξε ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί σε ποια πλευρά ανήκε το drone, ωστόσο κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για «υπερβολική οργή» και εμπλοκή στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Ας είναι προετοιμασμένοι: αυτό θα συνεχιστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι πολίτες των κρατών της ΕΕ, ως πληθυσμοί επιθετικών κρατών, δεν θα μπορούν να κοιμούνται γαλήνια».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Max, ο Μεντβέντεφ υποστήριξε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν έμμεσα στις επιθέσεις κατά της Ρωσίας, μέσω της παροχής οπλισμού, εξαρτημάτων και πληροφοριών προς την Ουκρανία.

«Τα ευρωπαϊκά drones, τα ανταλλακτικά τους και άλλα οπλικά συστήματα χρησιμοποιούνται καθημερινά σε επιθέσεις εναντίον της χώρας μας», ανέφερε, κάνοντας λόγο για καταστροφή κατοικιών και απώλειες αμάχων.

Προειδοποιήσεις για στόχους σχετικούς με την παραγωγή drones

Ο Μεντβέντεφ προειδοποίησε ακόμη ότι εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή drones για την Ουκρανία ενδέχεται να αποτελέσουν στόχους, ανεβάζοντας περαιτέρω το επίπεδο της ρητορικής έντασης.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές αντιδράσεις «υποκριτικές», σημειώνοντας ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει «να σταματήσουν να εκφράζουν οργή» για περιστατικά που, κατά την άποψή του, συνδέονται με ενεργή εμπλοκή τους στον πόλεμο.

Αντιδράσεις ΝΑΤΟ και ΕΕ

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε το περιστατικό, με τον γενικό γραμματέα Μαρκ Ρούτε να τονίζει ότι η Συμμαχία παραμένει έτοιμη να υπερασπιστεί κάθε μέλος της απέναντι σε απειλές, κάνοντας λόγο για «απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας».

Από τις Βρυξέλλες, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία «ξεπέρασε ακόμη μία κόκκινη γραμμή», προαναγγέλλοντας συνέχιση της πίεσης προς τη Μόσχα.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό στη Ρουμανία, ενώ το Κρεμλίνο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προανήγγειλε απάντηση στην απόφαση της Ρουμανίας να κλείσει ρωσικό προξενείο, κίνηση που αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη τεταμένο διπλωματικό κλίμα μεταξύ Μόσχας και Δύσης.