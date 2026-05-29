Με μεγάλη επιτυχία το Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ Πάτρας στα Παλαιά Σφαγεία

Πλημμύρισε με παιδικές φωνές και χαμόγελα και έλαμψε με τον καλύτερο τρόπο, αυτόν της παιδικής δημιουργίας ο πολυχώρος των Παλαιών Σφαγείων στην Ακτή Δυμαίων, το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου 2026 όπου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ Πάτρας με τίτλο «Το λιμάνι της Πάτρας: Χρώματα και Ρίζες του Κόσμου» με τη συμμετοχή 15 σχολικών μονάδων (δημοτικών και νηπιαγωγείων) της Αχαϊας, περισσότερων από 400 μαθητών/τριών και 52 εκπαιδευτικών.

Ήταν μια αξιέπαινη πρωτοβουλία του 13ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών που διοργάνωσε το φεστιβάλ σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Π.Ε.) Αχαϊας και το ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών και με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων, της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων.

Βασικός θεματικός άξονας του Φεστιβάλ ήταν το λιμάνι της Πάτρας ως τόπος ιστορικής μνήμης, επικοινωνίας και συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Μέσα από τον άξονα αυτό το φεστιβάλ εξελίχτηκε σε μια μεγάλη γιορτή που ανέδειξε το λιμάνι της ως τόπο φιλοξενίας, ανοικτό για όλους που προσφέρει στοργή, βοήθεια και μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους τους ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές χώρες και τους εξασφαλίζει αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία σε μια κοινωνία για ένα καλύτερο αύριο. Μια κοινωνία χωρίς πολέμους, φτώχια και προσφυγιά.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Πατρέων, Κατερίνα Σίμου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων, Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Αλτουχόβα Γκαλίνα, ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Νικόλαος Δελέγκος, η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαϊας, Βασιλική Γκολώνη, η Πρόεδρος, καθηγήτρια στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών, Ευγενία Αρβανίτη, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι-Πάτρας, Παύλος Σκούρας και η διευθύντρια του 13ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, Όλγα Βλάχου.

Τη σκυτάλη πήραν τα παιδιά που με τον δικό τους μοναδικό τρόπο μας παρουσίασαν τις δημιουργίες τους που άφησαν άριστες εντυπώσεις. Μουσικοκινητικά δρώμενα, τραγούδια, παρουσιάσεις ποιημάτων και μαθητικών δράσεων, έκθεση εικαστικών δημιουργιών, καθώς και βιωματικά εργαστήρια ξεδιπλώθηκαν τόσο στον υπαίθριο χώρο όσο και στην αίθουσα εκθέσεων (Κ4) και στις αίθουσες των εργαστηρίων (ΝΚ1 και ΝΚ2) των Παλαιών Σφαγείων.

Συμμετείχαν:

3ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, 13ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 15ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, 18ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 32ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 39ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 41ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, 54ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, 59ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 60ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, Δημοτικό Σχολείο Ψαθοπύργου, Νηπιαγωγείο Ψαθοπύργου, Δημοτικό Σχολείο Λακκόπετρας και Δημοτικό Σχολείο Κ. Μαζαρακίου.