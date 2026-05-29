Ο Ολυμπιακός άλωσε 31-27 την ΑΕΚ και κατέκτησαν το πρωτάθλημα χάντμπολ για τρίτη σερί φορά

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη δουλειά στο Γιώργος Κασιμάτης, καθώς επικράτησε 31-27 της ΑΕΚ και κατέκτησε τον τίτλο της Handball Premier με 3-1 στη σειρά.

Ο αγώνας κύλησε όπως και ο τρίτος τελικός, με την ΑΕΚ να στέκεται καλύτερα στο ματς στο πρώτο μέρος, όμως οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και στο τέλος επικράτησαν με τέσσερα γκολ διαφορά.

Πέναλτι: 1-4

Δίλεπτες: 4-5

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-4, 7-6, 10-10, 13-14, 16-15 (ημχ.) 19-18, 20-21, 22-23, 23-26, 25-29, 27-31(τελ.)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το έκτο πρωτάθλημα της ιστορίας του

Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ στον τέταρτο τελικό του ΟΑΚΑ και κατέκτησε τη Handball Premier. Οι ερυθρόλευκοι διατήρησαν τα σκήπτρα τους για τρίτη διαδοχική σεζόν, ενώ έφτασαν συνολικά τους έξι τίτλους. Έτσι ο Ολυμπιακός είναι μόνος στην τρίτη θέση, με την ΑΕΚ να είναι τέταρτη με πέντε πρωταθλήματα. Παραμένει πρώτος ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας (10) και ο Φίλιππος Βέροιας ακολουθεί με έναν λιγότερο τίτλο (9). Αναλυτικά η χρυσή Βίβλος της Handball Premier. Οι τίτλοι ανά ομάδα

10 τίτλοι: Ιωνικός ΝΦ (1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1992, 1993, 1999)

9 τίτλοι: Φίλιππος Βέροιας (1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 2003, 2016)

6 τίτλοι: Ολυμπιακός (2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026)

5 τίτλοι: ΑΕΚ (2011, 2013, 2020, 2021, 2023), Πανελλήνιος (2000, 2002, 2004, 2006, 2007)

3 τίτλοι: Δούκας (1998, 2001, 2008), ΠΑΟΚ (2009, 2010, 2015)

2 τίτλοι: Διομήδης Άργους (2012, 2014)

1 τίτλος: Βριλήσσια (1996), ΓΕ Βέροιας (1997), Αθηναϊκός (2005), ΑΣΝΙ ΔΙΚΕΑΣ (2017)

Οι πρωταθλητές ανά χρονιά

1980: Ιωνικός ΝΦ

1981: Ιωνικός ΝΦ

1982: Ιωνικός ΝΦ

1983: Ιωνικός ΝΦ

1984: Ιωνικός ΝΦ

1985: Ιωνικός ΝΦ

1986: Φίλιππος Βέροιας

1987: Ιωνικός ΝΦ

1988: Φίλιππος Βέροιας

1989: Φίλιππος Βέροιας

1990: Φίλιππος Βέροιας

1991: Φίλιππος Βέροιας

1992: Ιωνικός ΝΦ

1993: Ιωνικός ΝΦ

1994: Φίλιππος Βέροιας

1995: Φίλιππος Βέροιας

1996: Βριλήσσια

1997: ΓΕ Βέροιας

1998: ΑΣΕ Δούκα

1999: Ιωνικός ΝΦ

2000: Πανελλήνιος

2001: ΑΣΕ Δούκα

2002: Πανελλήνιος

2003: Φίλιππος Βέροιας

2004: Πανελλήνιος

2005: Αθηναϊκός

2006: Πανελλήνιος

2007: Πανελλήνιος

2008: ΑΣΕ Δούκα

2009: ΠΑΟΚ

2010: ΠΑΟΚ

2011: ΑΕΚ

2012: Διομήδης Άργους

2013: ΑΕΚ

2014: Διομήδης Άργους

2015: ΠΑΟΚ

2016: Φίλιππος Βέροιας

2017: ΑΣΝΙ Δικέας

2018: Ολυμπιακός

2019: Ολυμπιακός

2020: ΑΕΚ

2021: ΑΕΚ

2022: Ολυμπιακός

2023: ΑΕΚ

2024: Ολυμπιακός

2025: Ολυμπιακός

2026: Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 344 τίτλους

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 344 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα, μετά τη νίκη με 31-27 στον τέταρτο τελικό της Handball Premier κόντρα στην ΑΕΚ. Η λίστα με τους 344 τίτλους του Ολυμπιακού:

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 74

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 36

Πόλο Γυναικών: 32

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 14

Αναλυτικά οι “ερυθρόλευκοι” τίτλοι:

Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 74 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 27, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup “Νίκος Σαμαράς”: 8, Super Cup: 4)

Μπάσκετ 36 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 4, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 32 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 7, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 16 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ 13 (Πρωταθλήματα: 6, Κύπελλα: 4, Σούπερ Καπ 4)