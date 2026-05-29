Η Βουλιαγμένη 11-9 τον Ολυμπιακό, ισοφάρισε τους τελικούς

Α1 Εθνική πόλο γυναικών
Βουλιαγμένη και Ολυμπιακός έδωσαν άλλη μια μάχη σώμα με σώμα για τους τελικούς της Water Polo League Γυναικών, με τις γηπεδούχους να επικρατούν με 11-9 φέρνοντας τη σειρά στα ίσα. Αυτή είναι η πρώτη ήττα των ερυθρολεύκων φέτος στην Ελλάδα.
Στις ερυθρόλευκες στοίχισε, ότι δεν πέτυχαν κανένα γκολ με παίκτρια παραπάνω, αλλά και η αποβολή της Φωτεινής Τριχά. Η σειρά πλέον μεταφέρεται στο “Π. Καπαγέρωφ”.
Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετά ισορροπημένο με τον Ολυμπιακό να μπαίνει πιο δυνατά και να προηγείται γρήγορα με 2-0 με γκολ των Άντριους και Μυριοκεφαλιτάκη.
Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και έφεραν τούμπα το ματς περνώντας μπροστά στο σκορ με 3-2 με σκόρερς τις Τζούστρα Ξενάκη και Μαλχάουζεν.
Έπειτα η Σάντα ισοφάρισε σε 3-3 με δυνατό ευθύβολο σουτ, αλλά η Βουλιαγμένη έκανε στο 2 στα 2 στον παίκτη παραπάνω και το πρώτο οκτάλεπτο έληξε 4-3.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός πήρε κεφάλι στο σκορ, όμως η Βουλιαγμένη αντέδρασε άμεσα και έκανε την ανατροπή με τις Μουλχάουζεν και Καϊάφα.
Το τρίτο οκτάλεπτο είχε δύο πρωταγωνίστριες, τις δύο γκολκίπερς των δύο ομάδων. Η Μυριοκεφαλιτάκη σκόραρε στην αρχή του οκταλέπτου, η Φουντωτού με πέναλτι στη λήξη και αυτά ήταν τα μόνα γκολ.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η αποβολή της Τριχά έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η Ξενάκη έδωσε προβάδισμα δύο γκολ στη Βουλιαγμένη με το καλημέρα, αφού εκμεταλλεύτηκε τους δύο παίκτες παραπάνω. Ο Ολυμπιακός πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις και η Βουλιαγμένη δεν αγχώθηκε στα τελευταία λεπτά και έφερε τους τελικούς στα ίσα με το τελικό 11-9.
Τα οκτάλεπτα: 4-4, 7-6, 8-4, 11-9
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Κοτσιώνη, Καϊάφα 1 , Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 2, Κρασσά 1, Τζούστρα 1, Ανδρεάδη , Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη , Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Ντένια Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 2 , Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά.
Το πρόγραμμα των τελικών της Waterpolo League Γυναικών:
Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης 15-13 (11-11 κ.δ.)
Παρασκευή 29/5, 17.00: ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός 11-9
Κυριακή 31/5, 19.30: Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης (3ος τελικός) Mega News
Τρίτη, 2/6, 17.00: ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός
Πέμπτη 4/6, 19.30: Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης (5ος τελικός αν χρειαστεί).
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr