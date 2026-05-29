Η Βουλιαγμένη 11-9 τον Ολυμπιακό, ισοφάρισε τους τελικούς

Βουλιαγμένη και Ολυμπιακός έδωσαν άλλη μια μάχη σώμα με σώμα για τους τελικούς της Water Polo League Γυναικών, με τις γηπεδούχους να επικρατούν με 11-9 φέρνοντας τη σειρά στα ίσα. Αυτή είναι η πρώτη ήττα των ερυθρολεύκων φέτος στην Ελλάδα.

Στις ερυθρόλευκες στοίχισε, ότι δεν πέτυχαν κανένα γκολ με παίκτρια παραπάνω, αλλά και η αποβολή της Φωτεινής Τριχά. Η σειρά πλέον μεταφέρεται στο “Π. Καπαγέρωφ”.

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετά ισορροπημένο με τον Ολυμπιακό να μπαίνει πιο δυνατά και να προηγείται γρήγορα με 2-0 με γκολ των Άντριους και Μυριοκεφαλιτάκη.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και έφεραν τούμπα το ματς περνώντας μπροστά στο σκορ με 3-2 με σκόρερς τις Τζούστρα Ξενάκη και Μαλχάουζεν.

Έπειτα η Σάντα ισοφάρισε σε 3-3 με δυνατό ευθύβολο σουτ, αλλά η Βουλιαγμένη έκανε στο 2 στα 2 στον παίκτη παραπάνω και το πρώτο οκτάλεπτο έληξε 4-3.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός πήρε κεφάλι στο σκορ, όμως η Βουλιαγμένη αντέδρασε άμεσα και έκανε την ανατροπή με τις Μουλχάουζεν και Καϊάφα.

Το τρίτο οκτάλεπτο είχε δύο πρωταγωνίστριες, τις δύο γκολκίπερς των δύο ομάδων. Η Μυριοκεφαλιτάκη σκόραρε στην αρχή του οκταλέπτου, η Φουντωτού με πέναλτι στη λήξη και αυτά ήταν τα μόνα γκολ.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η αποβολή της Τριχά έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η Ξενάκη έδωσε προβάδισμα δύο γκολ στη Βουλιαγμένη με το καλημέρα, αφού εκμεταλλεύτηκε τους δύο παίκτες παραπάνω. Ο Ολυμπιακός πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά στο τέλος έμεινε από δυνάμεις και η Βουλιαγμένη δεν αγχώθηκε στα τελευταία λεπτά και έφερε τους τελικούς στα ίσα με το τελικό 11-9.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 7-6, 8-4, 11-9

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Κοτσιώνη, Καϊάφα 1 , Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 2, Κρασσά 1, Τζούστρα 1, Ανδρεάδη , Μουλχάουζεν 4, Αγγελίδη , Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Ντένια Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 2 , Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου, Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Λαναρά.

Το πρόγραμμα των τελικών της Waterpolo League Γυναικών:

Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης 15-13 (11-11 κ.δ.)

Παρασκευή 29/5, 17.00: ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός 11-9

Κυριακή 31/5, 19.30: Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης (3ος τελικός) Mega News

Τρίτη, 2/6, 17.00: ΝΟ Βουλιαγμένης – Ολυμπιακός

Πέμπτη 4/6, 19.30: Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης (5ος τελικός αν χρειαστεί).