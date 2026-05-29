Πάτρα: Εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής, «Σχεδόν Εκεί» του Χρήστου Γιαννόπουλου

Εγκαινιάζεται την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στις 8 το βράδυ στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα η ατομική έκθεση Ζωγραφικής του Πατρινού εικαστικού Χρήστου Γιαννόπουλου, με τίτλο «Σχεδόν εκεί».

Είναι η πρώτη ατομική του έκθεση που παρουσιάζει στην Πάτρα, την γενέτειρά του. Πρόκειται για έργα πρόσφατα και λίγο παλαιότερα, καλύπτοντας αντιπροσωπευτικά δείγματα από διάφορες ενότητες της δουλειάς του, των τελευταίων χρόνων. Είτε πρόκειται για εικόνες από φωτογραφίες του ίδιου του καλλιτέχνη, είτε από κινηματογραφικά στιγμιότυπα, είτε από αρχειακό υλικό, πάντα υπάρχει μια κοινή μορφολογική και θεματική αντιμετώπιση.

Ο τίτλος λειτουργεί ως μια διαρκής υπενθύμιση της απόστασης: είμαστε «σχεδόν εκεί», στην άκρη μιας ανάμνησης, μπροστά σε μια μορφή που μοιάζει έτοιμη να σχηματιστεί ή να σβήσει οριστικά.

Στα έργα του η ζωγραφική επιφάνεια δεν είναι ένα παράθυρο στον κόσμο, αλλά ένα φίλτρο που τον καθιστά δυσπρόσιτο. Με βασικό εκφραστικό μέσο τα λάδια σε μουσαμά, ο καλλιτέχνης υιοθετεί μια διαδικασία «αφαιρετικής πρόσθεσης». Χτίζει στρώσεις μόνο και μόνο για να τις θολώσει, δημιουργώντας μια οπτική πυκνότητα.

Οι αναμνήσεις μας δεν είναι ποτέ υψηλής ευκρίνειας• είναι αποσπασματικές, θαμπές και πάντα υπό διαμόρφωση. Εδώ λοιπόν, βρισκόμαστε στην αίθουσα αναμονής της όρασης. Τελικά, το έργο του Γιαννόπουλου είναι μια άσκηση στην υπομονή. Σε έναν κόσμο που απαιτεί άμεση ικανοποίηση και καθαρές απαντήσεις. Η έκθεση αυτή υποβάλει την αναβολή της αποκάλυψης. Το «Σχεδόν Εκεί» είναι ο θρίαμβος του υπαινιγμού έναντι της κυριολεξίας.

Στα έργα του η ασάφεια δεν λειτουργεί ως εμπόδιο, αλλά ως μηχανισμός μνήμης. Αυτή η «ομιχλώδης» προσέγγιση απελευθερώνει τον θεατή από την υποχρέωση της ταύτισης με κάτι συγκεκριμένο και του επιτρέπει να προβάλει στην ζωγραφική επιφάνεια τις δικές του εσωτερικές εικόνες. Παράλληλα, η επιλογή των μικρών διαστάσεων των έργων δεν είναι τυχαία• λειτουργεί ως πρόσκληση για μια πιο στενή, σχεδόν εξομολογητική επαφή.

Ένας μικρός πίνακας απαιτεί τη σωματική συμμετοχή του θεατή: πρέπει να σκύψεις, να πλησιάσεις σε απόσταση αναπνοής από τον καμβά. Η ζωγραφική εδώ γίνεται ένας καθρέφτης όπου το «σχεδόν» είναι ο χώρος που αφήνει ο δημιουργός για να εισέλθει ο επισκέπτης. Έτσι, δεν πρόκειται για μια στατική έκθεση, αλλά για μια ζωντανή ανασκαφή στο ίδιο το βλέμμα. Τελικά ο καλλιτέχνης δεν μας δείχνει τι είδε, αλλά πώς επέλεξε να μην ξεχάσει.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 24 Ιουνίου 2026.

Ο Χρήστος Γιαννόπουλος έχει γεννηθεί στην Πάτρα το 1981. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, στο εργαστήριο του Γιάννη Ψυχοπαίδη, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Μπολόνια και στην Σχολή Καλών Τεχνών του Πόρτο.

Το 2025 επιλέχθηκε από το Paintingsince2000 για την διαδικτυακή έκθεση του Open Call 2025.

Το 2023 επιμελήθηκε την έκθεση “Το άπειρο: (Διάλογος τρίτος)” στη Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς στην Πάτρα, το 2019 την έκθεση “Διάλογος δεύτερος: Πύργος του Μαρκέλλου” στην Αίγινα και το 2016 την έκθεση “Διάλογος πρώτος: Παλιά Βλαχάτα” στην Κεφαλονιά με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Το 2021 επιλέχθηκε από την επιτροπή του Βραβείου Premio Combat και το 2017 ήταν υποψήφιος για το βραβείο Φρυσίρα.

Το 2014 συμμετείχε σε workshop residency για καλλιτέχνες και επιμελητές για τις καλλιτεχνικές πρακτικές site specific, σε επιμέλεια της Silvia Petronici, σε συνεργασία με την Adiacenze Gallery της Μπολόνια, στο Monte Argentario στην Ιταλία.

Το 2009 παρουσίασε την δουλειά του στο Deree στα πλαίσια του project “Atlantis”, με θέμα “Democracy in the making: contemporary art practices”, σε συνεργασία με το artbox.gr.

Το 2025 παρουσίασε ατομική έκθεση, σε επιμέλεια της Giorgia Bergantin, στο ‘Centro Congressi Rosolina Mare’ και το 2022 ατομική έκθεση στη Blu Gallery στη Μπολόνια στην Ιταλία.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, στην Ιταλία και σε άλλες χώρες: Κάστρο Κολοσσίου (Λεμεσός), Palazzo Cassa di Risparmio e Fondazione del Monte (Lugo), Museo Civico (Gerace), Villa Spreti ‘La Palazza’ (Il Magazzino Galleria Studio) (Ραβέννα), FokiaNou Art Space (Αθήνα), Alibi Gallery (Αθήνα), Zina Athanassiadou Gallery (Θεσσαλονίκη), Μουσείο Φρυσίρα (Αθήνα), Centro Civico Cornigliano Villa Spinola Narisano (Γένοβα), Forte Stella (Monte Argentario), CAN Christina Androulidaki Gallery (Αθήνα), Casa Batlló (Βαρκελώνη), Chie Art Gallery (Μιλάνο), K-art gallery (Αθήνα), Εκθεσιακός χώρος ‘Νίκος Κεσσανλής’ (Αθήνα), Bios (Αθήνα), Μουσείο Μπενάκη (Αθήνα), Βυζαντινό Μουσείο (Αθήνα) κ.α.