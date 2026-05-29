Συλλυπητήρια δήλωση του Αντώνη Κουνάβη για την απώλεια του Σπύρου Αντωνόπουλου

Για τον θάνατο του Σπύρου Αντωνόπουλου, συνταξιούχου δάσκαλου που έφυγε από τη ζωή στα 94 του χρόνια, ο τέως πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαϊας, Αντώνης Κουνάβης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Βαθύτατη θλίψη μού επέφερε η είδηση του θανάτου του αγωνιστή της δημοκρατίας και της ζωής, Σπύρου

Αντωνόπουλου. Ως ενεργός πολίτης, ως μέλος του Συλλόγου Δασκάλων, μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Πάτρας, μέλος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Δημοσίου, γενικός γραμματέας του ΕΟΑ – ΕΔΕΣ και κυρίως αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, ο Σπύρος Αντωνόπουλος άφησε αποτυπώματα ήθους, ευθύνης, συνέπειας, αποτελεσματικότητας και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Ο εκλιπών, πιστός πάντα στις δημοκρατικές του αρχές, ήταν ο τελευταίος επιζών αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης στη

Δυτική Ελλάδα, πολεμώντας μέσα από τις τάξεις του ΕΟΑ – ΕΔΕΣ του στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα. Το ήθος του, η ευγένειά του, η έγνοια του για τον συνάνθρωπο, η εντιμότητά του, η αλληλεγγύη του και η αγωνιστικότητα του σε όλα τα μετερίζια, όπου κι αν βρέθηκε, θα αποτελούν για όλες και όλους μας παρακαταθήκη και πρότυπο προς μίμηση. Αισθάνομαι δε μια ηθική ικανοποίηση ότι επί των ημερών της προεδρίας μου, η ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαϊας τίμησε σε μια λιτή εκδήλωση τον Σπύρο Αντωνόπουλο, απονέμοντας του συμβολικά μια πλακέτα, ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της σημαντικής προσφοράς του.

Στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

*Η κηδεία του Σπύρου Αντωνόπουλου θα τελεστεί την Τρίτη 2-6-2026 & ώρα 5 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Καλαβρούζας Ναυπακτίας.