Αντίστροφη μέτρηση για τη συμφωνία με το Ιράν - Έκτακτη σύσκεψη από τον Τραμπ

Με ανάρτηση που παραπέμπει σε κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τους βασικούς όρους του deal, διευκρινίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων.

Ο Τραμπ σημειώνει ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή πυρηνική βόμβα, ενώ τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξοτν άμεσα για ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις, χωρίς τέλη διέλευσης. Παράλληλα, όλες οι θαλάσσιες νάρκες θα πρέπει να εξουδετερωθούν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στα Στενά λόγω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο οποίος -όπως είπε- πρόκειται να αρθεί, μπορούν να αρχίσουν να επιστρέφουν στους προορισμούς τους.

Αναφερόμενος στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, υποστήριξε ότι βρίσκεται θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος, και θα ανασυρθεί από τις ΗΠΑ.

Η ανάρτηση Τραμπ

“Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ Πυρηνικό Όπλο ή Βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι θαλάσσιες νάρκες, εάν υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε απομακρύνει πολυάριθμες τέτοιες νάρκες με τα εξαιρετικά υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει την άμεση απομάκρυνση ή/και πυροδότηση τυχόν ναρκών που έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές).

Τα πλοία που παγιδεύτηκαν στα Στενά λόγω του εκπληκτικού και πρωτοφανούς Ναυτικού Αποκλεισμού μας, ο οποίος τώρα θα αρθεί, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της «επιστροφής στο σπίτι!». Πείτε ένα ΓΕΙΑ στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας από εμένα, τον αγαπημένο σας Πρόεδρο!

Το εμπλουτισμένο ουράνιο, που μερικές φορές αποκαλείται «Πυρηνική Σκόνη», το οποίο είναι θαμμένο βαθιά κάτω από το έδαφος, θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη Χώρα, μαζί με την Κίνα, που διαθέτει τη μηχανική ικανότητα να το πράξει!), σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, συν τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ.

Δεν θα ανταλλαγούν χρήματα, μέχρι νεωτέρας. Άλλα ζητήματα, πολύ μικρότερης σημασίας, έχουν συμφωνηθεί. Θα μεταβώ τώρα σε συνάντηση στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) για να ληφθεί η τελική απόφαση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

Οι όροι της κατάπαυσης του πυρός

Το έγγραφο του προσυμφώνου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, προβλέπει την παράταση για 60 ημέρες της υπάρχουσας κατάπαυσης του πυρός, η οποία δέχεται πιέσεις αυτή την εβδομάδα καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν ανταλλάσσουν πυρά στα Στενά του Ορμούζ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το σχέδιο ορίζει ότι τα Στενά θα ανοίξουν ξανά αμέσως, χωρίς διόδια και χωρίς περιορισμούς στην κυκλοφορία, και ότι το Ιράν θα δεσμευτεί να απομακρύνει τις νάρκες από τη θαλάσσια δίοδο εντός 30 ημερών.

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ θα αρθεί σταδιακά στη συνέχεια, καθώς θα αποκαθίσταται η κυκλοφορία μέσω των στενών. Ο

Οικονομική ελάφρυνση και ο ρόλος τρίτων χωρών

Το σχέδιο θα δημιουργούσε επίσης ένα σταδιακό σύστημα μέσω του οποίου το Ιράν θα λάμβανε οικονομική ελάφρυνση, εφόσον συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Έχουν γίνει επίσης συζητήσεις γύρω από ένα επενδυτικό ταμείο για το Ιράν, το οποίο θα παρείχε δισεκατομμύρια δολάρια για την ανασυγκρότηση μόλις επιτευχθεί η τελική συμφωνία. Οι ΗΠΑ δεν θα επένδυαν σε αυτό το ταμείο, και το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων θα προερχόταν από τα κράτη του Κόλπου.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Στο πιο ακανθώδες ζήτημα —το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν— η συμφωνία μεταθέτει τις περισσότερες λεπτομέρειες για μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ και οι διαπραγματευτές του επιμένουν ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την αποκήρυξη από πλευράς του Ιράν της απόκτησης πυρηνικού όπλου, καθώς και τη δέσμευση για την απομάκρυνση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του.

Ωστόσο, το πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η απομάκρυνση —αν δηλαδή το ουράνιο θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ, θα καταστραφεί στο Ιράν ή θα μεταφερθεί σε άλλη χώρα— παραπέμπεται σε επόμενες συνομιλίες.