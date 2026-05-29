"Μέμα Σταθοπούλου, η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό": Μία συναρπαστική βιογραφία μίας αλλοτινής δόξας

Η ζωή της είχε όλα τα συστατικά ενός συναρπαστικού μυθιστορήματος: μεγάλες επιτυχίες, αποθέωση, δόξα, εξώφυλλα και λάμψη. Αλλά από την άλλη έκρυβε και θλίψη: πίκρες στην προσωπική της ζωή, διαζύγιο και στο τέλος παραίτηση από την ίδια την ζωή. Αυτά γράφει σ’ ένα πολυσέλιδο (475 σελίδες) και άκρως ενδιαφέρον βιβλίο για την αξέχαστη Πατρινή ηθοποιό Δήμητρα (Μέμα) Σταθοπούλου ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Λ. Ρηγόπουλος.

Και πράγματι το συγκεκριμένο βιβλίο με τον ελκυστικό τίτλο «Μέμα Σταθοπούλου, η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό» (εκδόσεις 24 Γράμματα) που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο θέατρο Επίκεντρο+ στην Πάτρα την περασμένη Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, είναι ένα εξαιρετικά καλογραμμένο και φροντισμένο βιβλίο – βιογραφία της Μέμας Σταθοπούλου που μοιάζει με…μυθιστόρημα.

Μία έκδοση για αυτήν την καλλονή και ταλαντούχα ηθοποιό που έρχεται σχεδόν 27 χρόνια μετά τον αδόκητο θάνατο της στις 17 Οκτωβρίου του 1999 στα 58 της μόλις χρόνια.

Το βιβλίο του Παναγιώτη Ρηγόπουλου ξεχειλίζει από αγάπη και αφοσίωση στο φωτογενές πρόσωπο που βιογραφείται, εν προκειμένω, τη Μέμα Σταθοπούλου. Η απαρχή στάθηκε μία συνέντευξη που είχε δώσει μετά από πολλή προσπάθεια του Παναγιώτη Ρηγόπουλου, η Μέμα Σταθοπούλου, τον μακρινό Νοέμβριο του 1993 στο τοπικό κανάλι Achaia Channel που τότε είχε στούντιο & λειτουργούσε σε μία πολυκατοικία στο κάτω μέρος της πλ. Γεωργίου.

Στη διάρκεια της εκπομπής που η Μέμα Σταθοπούλου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε στο νεαρό τότε δημοσιογράφο Παναγιώτη Ρηγόπουλο, «έσπασαν» τα τηλέφωνα του καναλιού από κόσμο που τηλεφωνούσε εκφράζοντας το ενδιαφέρον και το θαυμασμό του για την Πατρινή καλλιτέχνιδα που μεσουράνησε στο θέατρο και τον παλιό Ελληνικό κινηματογράφο την περίοδο από το 1964 έως και περίπου τα μέσα του ’70.

«Μόνη της επέλεξε να αποχωρήσει από το επάγγελμα, την περίοδο ακριβώς που ήταν περιζήτητη προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένεια της. Κανένας δεν της το ζήτησε, κανένας δεν την πίεσε, τα άφησε όλα πίσω της για να μεγαλώσει τα παιδιά που θα έφερνε στον κόσμο. Στη ζωή της ήταν …μαγκάκι, χαρακτήρας ευθύς, ντόμπρος, ειλικρινής και δυναμικός. Διόλου τυχαίο ότι πήρε αποβολές και στο σχολείο ως μαθήτρια αλλά και στο Εθνικό Θέατρο ως σπουδάστρια! Ήταν όμως και πάνω απ’ όλα ένας δίκαιος άνθρωπος, υπάκουε στο συναίσθημα και όχι στη λογική», γράφει ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος, ο οποίος είχε το προνόμιο το πατρικό του σπίτι να είναι κοντά στην επιχείρηση-φανοποιείο της οικογένειας Σταθοπούλου, του αδελφού της Μέμας, Νίκου στην Αλ. Υψηλάντου μεταξύ Γεροκωστοπούλου και Πατρέως, εκεί που μάλιστα η αγέρωχη και ευθυτενής Μέμα Σταθοπούλου είχε δουλέψει και τα τελευταία χρόνια της ζωής της για να καλύπτει τις καθημερινές, οικονομικές ανάγκες.

Η ζωή της κοπέλας αυτής μοιάζει θα λέγαμε με ένα άλλοτε φωτεινό & άλλοτε σκοτεινό παραμύθι. Ο χορογράφος-χορευτής Φώτης Μεταξόπουλος αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου πως η Μέμα Σταθοπούλου συνδύαζε την ομορφιά, το ταλέντο και το ήθος, κάτι που επίσης τονίζει και η ηθοποιός & πρόεδρος του κοινωφελούς ιδρύματος «Το Σπίτι του Ηθοποιού» Άννα Φόνσου. Η Άννα Φόνσου είχε παίξει με τη Μέμα Σταθοπούλου το καλοκαίρι του 1970 στο έργο «Η μοναχοκόρη μας» των Ασημάκη Γιαλαμά και Κώστα Πρετεντέρη. Στην ίδια παράσταση πρωταγωνιστούσαν ο Μίμης Φωτόπουλος που υπέγραφε & τη σκηνοθεσία και ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Η Άννα Φόνσου είχε παραστεί και στην κηδεία της Μέμας Σταθοπούλου στην Παναγία Αλεξιώτισσα όπως παρών ήταν και ο ηθοποιός Θάνος Λειβαδίτης με τον οποίο η Μέμα Σταθοπούλου είχε υπάρξει ζευγάρι στη μεγάλη οθόνη και στη ζωή. «Η Μέμα ήταν ένα πολύ αγνό κορίτσι, πολύ δοτική, πολύ παρεξηγημένη. Επειδή ήταν πολύ όμορφη, ο κόσμος νόμιζε άλλα πράγματα ενώ δεν είχε καμία σχέση. Ήταν εκλεκτή συνάδελφος» ανέφερε η Άννα Φόνσου.

Αυτό που πραγματικά κάνει εντύπωση και βγαίνει μέσα από το βιβλίο είναι όχι μόνο το ταλέντο που είχε αυτή η ηθοποιός (δεν είναι λίγο η πρώτη σου θεατρική δουλειά να είναι πλάι στον σπουδαίο Δημήτρη Χορν το ’63 στο έργο «Δικέφαλος Αετός» του Κοκτώ) αλλά σκιαγραφείται συνολικά & η προσωπικότητα της. Η κοπέλα που στα σχολικά-εφηβικά της χρόνια ήταν άλτρια στο ύψος στην Παναχαϊκή, που ανέβηκε στην Αθήνα με σκοπό αρχικά τη Γυμναστική ακαδημία για να βρεθεί τελικά μεταξύ των 9 επιτυχόντων στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου, απ’ όπου λίγο πριν ολοκληρώσει τις σπουδές της αποβλήθηκε καθώς έπαιξε στην 1η της ταινία στον κινηματογράφο («Οι Επικίνδυνοι» του Πάνου Λάφη με πρωταγωνιστή τον Μάνο Κατράκη το ’64) για να τελειώσει κατόπιν τις σπουδές της στη σχολή Πέλου Κατσέλη.

Η Μέμα Σταθοπούλου έπαιξε σε 36 ταινίες και όμως πολλές από αυτές δεν υπάρχουν καν καθώς δεν διασώθηκαν ή καταστράφηκαν τα αρχεία. «Κάποιες καταστράφηκαν μέσα σε φλόγες όταν τα γραφεία των παραγωγών κάηκαν από πυρκαγιές που έσβησαν μαζί τους πολύτιμα αρχεία ενώ άλλες ακόμη πιο άδοξα πετάχτηκαν από ανθρώπους που κληρονόμησαν καρούλια φιλμ χωρίς να αντιληφθούν την αξία τους», γράφει ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος, γεγονός που πραγματικά είναι από τις δυσάρεστες αποκαλύψεις αυτού του βιβλίου.

Τέλος ίσως από τα πιο δυνατά σημεία της βιογραφικής αυτής αφήγησης για τη Μέμα Σταθοπούλου είναι το κομμάτι των τελευταίων δεκαετιών της επιστροφής της στην Πάτρα, η επιχειρηματική της δραστηριότητα με την μπουτίκ της Μαιζώνος, το διαμέρισμα της Γούναρη στην πλ. Ομονοίας, η περιπέτεια της κόρης της Ελένης με τις ουσίες (η κόρη της έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο τον Ιούλιο του 2005 στα 28 της μόλις χρόνια), το εξοχικό της σπίτι στον Άγιο Βασίλειο, τα λόγια της τις τελευταίες της μέρες στον γιο της Κωνσταντίνο Μαρούση, γεννημένο στις 23 Μαΐου 1975, «να μη γίνεις ποτέ μονοκόμματος στη ζωή σου, να μην κοιτάζεις μόνο μπροστά αλλά και γύρω σου, την ευχή μου να έχεις!» και φυσικά το μεγάλο παράπονο της που το θέατρο της γενέτειρας της, της Πάτρας, το ΔΗΠΕΘΕ στα χρόνια του ’90 δεν την κάλεσε ποτέ να παίξει έστω και σε ένα μικρό, δεύτερο ρόλο, κάτι που ενδεχομένως να σήμαινε και μία θριαμβευτική καλλιτεχνική της επάνοδο που ποτέ δεν έγινε…

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ