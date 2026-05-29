Βόλος: Στο νοσοκομείο με μηνιγγίτιδα μητέρα βρέφους 21 ημερών

Στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου νοσηλεύεται από χθες, Πέμπτη, μια 30χρονη μητέρα, η οποία διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Η νεαρή γυναίκα, που έχει ένα βρέφος μόλις 21 ημερών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και έντονους πόνους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απομόνωση στη Β’ Παθολογική Κλινική, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται καλή από τους γιατρούς.

Τόσο το μωρό όσο και τα μέλη της οικογένειάς της είναι καλά στην υγεία τους και δεν εμφανίζουν κανένα ανησυχητικό σύμπτωμα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ