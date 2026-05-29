Πάτρα: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι της Εγλυκάδας για την παράνομη απόρριψη μπαζών

Φωτογραφία που τραβήχτηκ εσήμερα, 29/5/2026, στην περιοχή Κλεάρχου και Πλαστήρα στην Εγλυκάδα αποτυπώνει την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί με την παράνομη απόρριψη μπαζών και οικοδομικών υλικών μέσα και γύρω από τους κάδους απορριμμάτων.

Με επιστολή τους οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και απόγνωση της γειτονιάς, καθώς τα μπάζα δεν αποτελούν απλώς ένδειξη έλλειψης σεβασμού προς τον δημόσιο χώρο, αλλά και σοβαρή εστία μικροβίων, βρωμιάς και κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

"Είναι απαράδεκτο κάποιοι, προκειμένου να αποφύγουν το κόστος ενοικίασης ειδικού κάδου για ανακαινίσεις, να πετούν οικοδομικά και άλλα υλικά στους κάδους της περιοχής. Οι κάδοι απορριμμάτων δεν προορίζονται για μπάζα.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην αποκομιδή απορριμμάτων, προκαλεί δυσοσμία, σκόνη και ανθυγιεινές συνθήκες για όλους τους κατοίκους.

Υπενθυμίζεται ότι η παράνομη απόρριψη μπαζών διώκεται από τη νομοθεσία και προβλέπονται πρόστιμα και κυρώσεις για τους παραβάτες" αναφέρουν οι κάτοικοι. Ζητούν υπευθυνότητα και σεβασμό προς τη γειτονιά και τον κοινόχρηστο χώρο.

Τονίζεται με σαφήνεια ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που επιδεικνύεται ανοχή σε παρόμοια περιστατικά. "Από εδώ και στο εξής, τα στοιχεία και οι πινακίδες οχημάτων που εντοπίζονται να απορρίπτουν παράνομα μπάζα θα καταγράφονται και θα διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες αρχές για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων αναφέρει η επιστολή.

Οι κάτοικοι καλούν σε άμεση συμμόρφωση και απευθύνουν αυστηρό μήνυμα προς όσους συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τον κοινόχρηστο χώρο ως σημείο ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων:

«Όσο για σένα, “ευσυνείδητε” κάτοικε της περιοχής που θεώρησες σήμερα ότι ο κοινόχρηστος χώρος και ο κάδος είναι ο ιδανικός τόπος απόρριψης των μπαζών σου, ενημερώσου και φρόντισε άμεσα να προβείς στα δέοντα που ορίζει ο νόμος για τις ανακαινίσεις. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε».



