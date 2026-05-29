ΣΔΥ Πατρών: Από το Ελσίνκι στο Κέιπ Τάουν

Πλούσια κ ποικίλη ήταν για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο η παρουσία μελών -δρομεων του ΣΔΥ Πάτρας σε αγώνες δρόμου κ βουνού ανά την ελληνική επικράτεια καθώς κ στο εξωτερικό.

Αναλυτικα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου:

Το μέλος του συλλόγου μας ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ Μαίρη ταξίδεψε στο Κέιπ Τάουν της Ν.Αφρικης όπου την Κυριακή 24 Μαϊου συμμετείχε επιτυχώς στον μαραθώνιο του Κέιπ Τάουν "Sanlam CAPE TOWN MARATHON" τερματίζοντας την απόσταση των 42,195 χλμ. σε χρόνο 4ω20λ54δ.Η κ.ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ είναι άξια συγχαρητηρίων καθώς έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε πολλούς μαραθωνιους του εξωτερικού κ μάλιστα έχει τερματίσει τους 6 απ'τους 7 μαραθωνιους των World Marathon Majors(WMM) σε Βοστώνη, Λονδίνο, Σίδνεϋ,Βερολίνο, Σικάγο,Νέα Υόρκη.Της απομένει η συμμετοχή κ ο τερματισμός της στον μαραθώνιο του Τόκυο για να λάβει το μετάλλιο "six star medal", το οποίο απονέμεται σε όλους τους δρομείς που τερματίζουν στους παραπάνω μαραθωνιους.

Πολλά μπράβο κ στο μέλος του συλλόγου μας ΓΡΙΝΤΕΛΑ Ανδρέα,ο οποίος την Κυριακή 17 Μαϊου συμμετείχε επιτυχώς στον μαραθώνιο του Ελσίνκι στη Φιλανδία τερματίζοντας στο Ολυμπιακό στάδιο του Ελσίνκι κυματίζοντας την Ελληνική σημαία.

Το Σάββατο 23 Μαϊου διεξήχθη με επιτυχία στην Λευκάδα ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας.

Στη διαδρομή των 21,1 χλμ.συμμετειχε επιτυχώς το μέλος του συλλόγου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ Βασίλειος τερματίζοντας την διαδρομή σε χρόνο 1ω39λ54δ

Στη διαδρομή των 8 χλμ.συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ Ανδρέας (55.21) κ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή (1.25.18).

Το τριήμερο 22-24 Μαϊου διεξήχθησαν οι αγώνες βουνού Metsovo Ursa Trail 2026.

Στον αγώνα των 40 χλμ.(Μονοπάτι Ursa 40χλμ.) το Σάββατο 23/5 το μέλος του συλλόγου μας ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλης τερμάτισε την διαδρομή σε χρόνο 6ω53λ21δ.

Στον αγώνα των 21χλμ.(Ursa trail 21χλμ.) που διεξήχθη την Κυριακή 24/5 συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας ΧΑΨΑΣ Αντώνης (2.48.51), ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ Πολύδωρος (2.55.31), ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ Αθανασία (3.35.22).

Την ίδια μέρα στον αγώνα των 11χλμ.(Ursa trail 11χλμ.) συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας ΚΟΥΡΤΗΣ Αλέξης(1.40.51), ΛΕΚΕΑΣ Μαρίνος (1.41.02), ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος (1.47.32), ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (1.56.08), ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Γκέλυ (2.05.54).

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του -δρομεις για την επιτυχή συμμετοχή τους στους αγώνες δρόμου κ βουνού κ στους μαραθωνιους του εξωτερικού το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαϊου εκπροσωπώντας επάξια κ προβάλλοντας τον σύλλογό μας κ τους εύχεται καλή αποκατάσταση, υγεία κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις!