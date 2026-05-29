Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Ποιες θάλασσες θα είναι πιο ζεστές για το πρώτο μπάνιο - Η πρόγνωση Κολύδα

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ενημερώνει τους εκδρομείς για τις θερμοκρασίες των ελληνικών θαλασσών ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος

Οι εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος έχουν ήδη αρχίσει τις εξορμήσεις τους προς τις, κυρίως, θαλάσσιες περιοχές της χώρας με στόχο να πραγματοποιήσουν τα πρώτα μπάνια της χρονιάς και να καλωσορίσουν το καλοκαίρι που σιγά – σιγά κάνει την εμφάνιση του. Όπως αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς οι θερμοκρασίες των ελληνικών θαλασσών, σύμφωνα με τις προγνώσεις, δείχνουν μια σταδιακή μετάβαση προς πιο καλοκαιρινές τιμές, χωρίς όμως να έχουν ζεσταθεί ομοιόμορφα σε όλες τις περιοχές, με το νερό γύρω από την Κρήτη και προς τα Δωδεκάνησα να είναι ήδη πιο φιλικό για μπάνιο. Αντίθετα, στο Βόρειο και τμήματα του Κεντρικού Αιγαίου η θάλασσα παραμένει αισθητά πιο δροσερή, κρατώντας ακόμη στοιχεία της άνοιξης. Αναλυτικά γράφει: “Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σηματοδοτεί για πολλούς την πρώτη πραγματική εξόρμηση προς τη θάλασσα. Άλλοι θα το τολμήσουν με ενθουσιασμό, άλλοι θα βάλουν πρώτα το πόδι στο νερό για να… δοκιμάσουν τις αντοχές τους. Οι προγνώσεις της θερμοκρασίας θάλασσας από το Copernicus Marine δείχνουν ότι οι ελληνικές θάλασσες μπαίνουν σταδιακά σε πιο καλοκαιρινή φάση, χωρίς όμως να έχουν ζεσταθεί παντού το ίδιο. Στα δυτικά και νότια, κυρίως στο Ιόνιο, γύρω από την Κρήτη και προς τα Δωδεκάνησα, οι τιμές είναι πιο ευχάριστες για το πρώτο μπάνιο. Αντίθετα, στο Βόρειο Αιγαίο και σε τμήματα του κεντρικού Αιγαίου, η θάλασσα κρατά ακόμη λίγη από τη δροσιά της άνοιξης”, γράφει στην ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολογός. Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ;<br>Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σηματοδοτεί για πολλούς την πρώτη πραγματική εξόρμηση προς τη θάλασσα. Άλλοι θα το τολμήσουν με ενθουσιασμό, άλλοι θα βάλουν πρώτα το πόδι στο νερό για να…… <a href="https://t.co/P3apUIjzdJ">pic.twitter.com/P3apUIjzdJ</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://x.com/KolydasT/status/2060097367106617646?ref_src=twsrc%5Etfw">May 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Αναλυτικά το άρθρο του Θοδωρή Κολύδα

“Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που σταδιακά ζεσταίνονται. Στα δυτικά και νότια η αίσθηση θα είναι αρκετά ευχάριστη, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο η θάλασσα θα κρατήσει ακόμη λίγη από τη δροσιά της άνοιξης. Με βάση τους χάρτες Copernicus Marine, οι ελληνικές θάλασσες μπαίνουν σταδιακά σε πιο καλοκαιρινή φάση, αλλά όχι παντού με τον ίδιο ρυθμό. Για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το πρώτο μπάνιο θα είναι πιο ευχάριστο κυρίως σε Ιόνιο, νότια Κρήτη, Δωδεκάνησα και νότιο/ανατολικό Αιγαίο, ενώ στο Βόρειο Αιγαίο και σε ορισμένες περιοχές του κεντρικού Αιγαίου η θάλασσα θα παραμείνει πιο δροσερή.

Στην αρχή της περιόδου, γύρω στις 29-30 Μαΐου, οι περισσότερες ελληνικές θάλασσες βρίσκονται περίπου στους 20 με 22°C. Αυτό σημαίνει ότι το μπάνιο είναι εφικτό, αλλά για αρκετούς θα δώσει ακόμη την αίσθηση της «δροσερής άνοιξης». Καθώς περνούν οι ημέρες, η θάλασσα ζεσταίνεται σταδιακά. Μέχρι τις 3-6 Ιουνίου, μεγάλες θαλάσσιες περιοχές της χώρας περνούν στους 22 με 24°C, τιμές που για τους περισσότερους είναι αρκετά πιο άνετες για το πρώτο μπάνιο της χρονιάς. Την Παρασκευή 29 Μαΐου η θάλασσα είναι ακόμη σχετικά δροσερή. Στο Βόρειο Αιγαίο και γύρω από το βορειότερα πελάγη οι τιμές κινούνται κοντά στους 19-21°C. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο επικρατούν κυρίως τιμές γύρω στους 21-22°C, ενώ στο Ιόνιο υπάρχουν ήδη περιοχές με 22-23°C. Για μπάνιο: Καλή επιλογή το Ιόνιο και τα νοτιότερα τμήματα, πιο δροσερή αίσθηση στο Βόρειο Αιγαίο.

Η πρώτη ημέρα του Ιουνίου δείχνει σαφή βελτίωση. Η θάλασσα γύρω από την Ελλάδα αποκτά πιο καλοκαιρινό χαρακτήρα. Στο Ιόνιο η θερμοκρασία ανεβαίνει περισσότερο, ενώ το νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα κινούνται σε αρκετά ευχάριστες τιμές, κυρίως 22-23°C Για μπάνιο: Για τους περισσότερους πλέον οι συνθήκες είναι καλές. Μόνο στα βορειότερα νερά η θάλασσα μπορεί να φαίνεται ακόμη δροσερή. Η θάλασσα τις επόμενες ημέρες εμφανίζεται ακόμη θερμότερη, κυρίως στα δυτικά, νότια και ανατολικά. Το Ιόνιο και οι περιοχές γύρω από τη νότια Ελλάδα έχουν πλέον αρκετά εκτεταμένες ζώνες 23°C, ενώ τοπικά εμφανίζονται και υψηλότερες τιμές. Στο Αιγαίο οι θερμοκρασίες παραμένουν γενικά λίγο χαμηλότερες, αλλά η τάση είναι ανοδική. Στο Βόρειο Αιγαίο, πάντως, εξακολουθούν να υπάρχουν πιο δροσερές θαλάσσιες περιοχές. Για μπάνιο: Πολύ καλές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, ειδικά αν βοηθούν και οι άνεμοι στην ακτή. Με βάση την εξέλιξη των χαρτών, το πρώτο μπάνιο θα είναι εφικτό και σε αρκετές περιοχές ευχάριστο, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου. Δεν μιλάμε ακόμη για πολύ ζεστή καλοκαιρινή θάλασσα παντού, αλλά οι τιμές 22-24°C που εμφανίζονται σταδιακά σε πολλές περιοχές είναι αρκετά καλές για την εποχή. Πιο ευνοϊκές περιοχές: Ιόνιο Νότια Πελοπόννησος Νότια Κρήτη Δωδεκάνησα Νότιο και ανατολικό Αιγαίο Πιο δροσερές περιοχές: Βόρειο Αιγαίο Θρακικό ορισμένα τμήματα του κεντρικού Αιγαίου περιοχές με τοπική ανάδυση ψυχρότερων νερών ή ενισχυμένους ανέμους. Παρά τις κατά τόπους λαϊκές επιφυλάξεις για το μπάνιο ανήμερα μεγάλων θρησκευτικών εορτών, η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει καθιερωθεί στη σύγχρονη ελληνική συνήθεια ως ένα από τα πρώτα μεγάλα καλοκαιρινά τριήμερα. Για πολλούς είναι η πρώτη πραγματική επαφή με τη θάλασσα, αν και η θερμοκρασία του νερού κρατά ακόμη σε αρκετές περιοχές λίγη από τη δροσιά της άνοιξης”.