Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: «Όπου φύγει, φύγει» οι εκδρομείς - Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια και στα ΚΤΕΛ

Σε εξέλιξη και με ρυθμούς που χτυπούν “κόκκινο” βρίσκεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Η κίνηση στις πύλες της πρωτεύουσας ξεκίνησε από νωρίς το πρωί, ωστόσο η έξοδος κορυφώνεται πλέον όσο πλησιάζει το απόγευμα και το βράδυ, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι αφήνουν τις δουλειές τους και σπεύδουν να προλάβουν το πλοίο, το λεωφορείο ή να μπουν στο αυτοκίνητο.

Με τις βαλίτσες ανά χείρας, ελαφριά θερινή αμφίεση και σύμμαχο τον καλό καιρό, μεγάλες παρέες νέων, φοιτητές αλλά και ολόκληρες οικογένειες εγκαταλείπουν μαζικά το κλεινόν άστυ. Άλλοι βάζουν πλώρη για τα νησιά και άλλοι επιλέγουν την περιφέρεια, γεμίζοντας το οδικό δίκτυο, προκειμένου να επισκεφθούν συγγενείς και να απολαύσουν λίγες ημέρες χαλάρωσης στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

“Μποτιλιάρισμα” στα λιμάνια

Τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής παρουσιάζουν εικόνα μαζικής αναχώρησης, με τα πλοία να φεύγουν σχεδόν γεμάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον Πειραιά, για σήμερα, Παρασκευή, προγραμματίστηκαν 19 μεγάλες αναχωρήσεις για τα νησιά με περισσότερους από 16.800 επιβάτες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό επιστρατεύτηκαν επιπλέον 41 δρομολόγια (συμβατικά και ταχύπλοα) για να μεταφέρουν περίπου 6.000 εκδρομείς.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στη Ραφήνα με 12 προγραμματισμένα δρομολόγια και 4 έκτακτα προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο αναχωρούν 13 πλοία.

Στο “φουλ” και τα ΚΤΕΛ – Αυξημένα τα μέτρα της Τροχαίας

Την ίδια ώρα, το αδιαχώρητο επικρατεί στους σταθμούς των ΚΤΕΛ σε Κηφισό και Λιοσίων, όπου καταγράφεται αύξηση 5% στην επιβατική κίνηση σε σχέση με πέρυσι. Για την ομαλή εξυπηρέτηση του κοινού, οι υπεύθυνοι έθεσαν σε λειτουργία 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό και 25 από τη Λιοσίων.

Για την ασφάλεια των πολιτών, η Τροχαία έχει αναπτύξει αυξημένα μέτρα και μπλόκα σε όλο το εθνικό δίκτυο, εστιάζοντας σε ελέγχους για αλκοτέστ, ταχύτητα και χρήση κινητού τηλεφώνου.

“Έμφραγμα” στον Κηφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό

Ακινητοποιημένα, σε πολλά σημεία, είναι τα οχήματα στον Κηφισό, λόγω της εξόδου των εκδρομέων αλλά και με τη συνηθισμένη επιβάρυνση που έχει ο οδικός άξονας κάθε απόγευμα Παρασκευής.

Στο ρεύμα εξόδου, προς Λαμία, το πρόβλημα εκτείνεται σε περίπου 12 χιλιόμετρα, καθώς οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Μοσχάτου και φτάνουν έως τη Μεταμόρφωση. Την ίδια στιγμή, με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, από τα Σπάτα μέχρι και την Αθηνών – Λαμίας, ενώ στην Αθηνών – Κορίνθου τα προβλήματα περιορίζονται στο τμήμα από το Δαφνί έως τον Σκαραμαγκά.



