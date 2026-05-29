Βρετανία: Συνελήφθη Έλληνας για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν

O 46χρονος κατηγορείται για συνεργασία με υπηρεσία πληροφοριών -η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters συνδέεται με το Ιράν- σχετικά με την παρακολούθηση δημοσιογράφου του αντιπολιτευόμενου μέσου Iran International
Ένας Ελληνας υπήκοος κατηγορείται για συνεργασία με υπηρεσία πληροφοριών, η οποία εκτιμάται ότι συνδέεται με το Ιράν, όσον αφορά την παρακολούθηση δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International, όπως ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.
Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι πρόκειται για τον 46χρονο Ιωάννη Αϊδινίδη, ο οποίος μένει στο Μόναχο της Γερμανίας και συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του βρετανικού νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να εμφανιστεί στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ μέσα στην ημέρα.
Υπενθυμίζεται ότι το Iran International, το οποίο εδρεύει στη Βρετανία, θεωρείται αντιπολιτευόμενο μέσο καθώς ασκεί γενικά κριτική στο καθεστώς της Τεχεράνης.
«Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται στα μέσα ενημέρωσης που χρησιμοποιούν την περσική γλώσσα», δήλωσε η Χέλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής στο Λονδίνο.
«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με διάφορους οργανισμούς και άτομα για να τους παρέχουμε συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με την ασφάλειά τους, και αυτό περιλαμβάνει το συγκεκριμένο άτομο και τον οργανισμό που συνδέονται με αυτή την έρευνα», πρόσθεσε.
Με πληροφορίες από Reuters
