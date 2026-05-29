Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2026 - Ώρα για τζαζ και…άλλα

Η Πάτρα από την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και για πέντε ημέρες μετατρέπεται σε «μητρόπολη» της jazz, με την πόλη μέσα από την ενότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ «Jazz&More», να αναδεικνύεται σε σταυροδρόμι μουσικών αυτοσχεδιασμών και δημιουργικής μουσικής έκφρασης.

Η ενότητα θα ανοίξει με το round town το οποίο θα λειτουργήσει και ως προάγγελος των 3 κυρίων συναυλιών. Δύο διαφορετικές σκηνές σε κεντρικά σημεία της πόλης θα «προαναγγέλλουν» τον ερχομό του φετινού φεστιβάλ, ενεργοποιώντας το μουσικόφιλο κοινό της περιοχής.

Ο πεζόδρομος της Μαιζώνος έξω από το παλαιό δημαρχείο θα μετατραπεί στις 9.30 το βράδυ σε jazz σκηνή, με το group «100% organic» να ανοίγει την ενότητα «jazz&more».

Οι 100% Organic Quartet αποτελούνται από την Αµαλία Παύλου στη φωνή, τον Παναγιώτη Ʃµαρνάκη στο organ, τον Γιώργο Μουστάκα στην κιθάρα, και τον Δηµήτρη Κοντό στα τύµπανα.

Έρχονται στην Πάτρα με επιρροές από jazz, soul και funk. Το γκρουπ παρουσιάζει έναν ζωντανό οργανικό ήχο, όπου ο αυτοσχεδιασµός και το groove συναντούν την σύγχρονη jazz αισθητική.

Η αυλαία της πρώτης ημέρα θα κλείσει στις 10.45 το βράδυ στο Θέατρο «Αγορά» (στην οδό Καραϊσκάκη 149), με το group «Kaki Melissa Trio» να παρουσιάζει τη νέα του δουλειά.

Το Kaki Melissa Trio (κεντρική φωτ.) σχηματίστηκε στην Κέρκυρα το 2023 από τους Δαμιανό Τσελεντάκη (πιάνο), Ορφέα Κυριακάκη (ντραμς) και Λάμπρο Ψωμά (κοντραμπάσο), Ο πρώτος του δίσκος με τίτλο Pieces, κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026.

Το σχήμα έχει επιρροές από ιστορικά piano trio όπως εκείνα των Bill Evans, Keith Jarrett και Brad Mehldau και εστιάζει στον διάλογο και τον αυτοσχεδιασμό, διαμορφώνοντας τον δικό του σύγχρονο jazz ήχο.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η προμήθεια των εισιτηρίων της ενότητας, θα γίνεται ηλεκτρονικά από την πλατφόρμα ticketservises.gr, στην ιστοσελίδα της αντιδημαρχίας Πολιτισμού patrasculture.gr (ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ JAZZ&MORE) και σε φυσικά σημεία πώλησης.

Φυσικά σημεία πώλησης:

Δισκοπωλείο Joe Records (Καραϊσκάκη 134, Πάτρα, τηλ. 2610.620.673), Βιβλιοπωλείο «ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ» (Κορίνθου 274, Πάτρα, τηλ. 2610.273.287), Βιβλιοπωλείο «DISCOVER» (Πεζόδρομος Βούρβαχη, Πάτρα τηλ. 2610.624.916).

Οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής:

Γενική είσοδος 12.00 €.

Άνεργοι, Φοιτητές, άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, 7.00€.

Επίσης έχει προβλεφθεί και διάθεση - με τη μορφή «πακέτου» - εισιτηρίων εισόδου και για τις τρεις κύριες συναυλίες της ενότητας «jazz&more» στην τιμή των 24.00€.

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ 3, ΕΡΤ Πάτρας.