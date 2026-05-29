Ρουμανία: Persona non grata ο Ρώσος πρόξενος μετά την πτώση ρωσικού drone

Ο ίδιος γνωστοποίησε, επίσης, ότι η Ρουμανία κήρυξε ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata) τον γενικό πρόξενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κωνστάντζα. Ο Ρώσος πρόξενος θα απελαθεί, ενώ θα κλείσει το ρωσικό Γενικό Προξενείο στην πόλη.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (29/5), ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, δήλωσε μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας (CSAT) ότι η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για το περιστατικό. «Η πλήρης ευθύνη για αυτό το περιστατικό ανήκει στη Ρωσία, μια χώρα που διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια».

Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν υλικές ζημιές και να τραυματιστούν δύο άνθρωποι.

Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Ρουμανία μετά την πτώση ρωσικού drone σε ρουμανικό έδαφος, και συγκεκριμένα σε πολυκατοικία της πόλης Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως, τα ρουμανικά ραντάρ εντόπισαν το ρωσικό drone να εισέρχεται στον εθνικό εναέριο χώρο και να φτάνει στην πόλη που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά.

Σύμφωνα με τον στρατηγό Γκεόργκε Μαξίμ, οι ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις «δεν είχαν τον χρόνο να καταρρίψουν το drone».

«Δεν υπήρχε καμιά ρεαλιστική δυνατότητα να αναχαιτισθεί με ασφάλεια» πρόσθεσε, «καθώς ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας –4 λεπτά– ήταν εξαιρετικά βραχύς».

«Η απόφαση να μην προσβληθεί ο στόχος ελήφθη επειδή δεν υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον καταστρέψουμε χωρίς να θέσουμε σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού» πρόσθεσε μέσω του X ο Ρουμάνος πρόεδρος.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι δύο καταδιωκτικά F-16 και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο απογειώθηκαν κατεπειγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστι, έχοντας το πράσινο φως να «εμπλακούν» εναντίον των «στόχων». Πάντως, όπως εκτίμησε ο Ρουμάνος ταξίαρχος Γκεόργκε Μαξίμ, το αμερικανικό σύστημα anti-drone Merops είναι λειτουργικό στη Ρουμανία, αλλά θα ήταν πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιηθεί σε πόλη.

Φωτογραφίες από τον τόπο του συμβάντος κατέγραφαν καμένα και κατεστραμμένα τούβλα στην οροφή της 10ώροφης πολυκατοικίας, η οποία, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, χτυπήθηκε από ένα drone που εξερράγη κατά την πρόσκρουση. Το υπουργείο Αμυνας της Ρουμανίας ανέφερε ότι μια γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν ελαφρά.

Διεθνής καταδίκη

Σημειώνεται πως, αυτή ήταν η πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 που μια πυκνοκατοικημένη περιοχή χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ δέχεται επίθεση με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ατόμων.

«Η απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν, η χώρα του οποίου είναι μέλος τόσο του Οργανισμού Βορειοατλαντικής Συνθήκης όσο και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

«Επιβεβαίωσα ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους των Συμμάχων» είπε, χωρίς να κάνει κάποια αναφορά στην ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ. «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ετοιμότητά μας για την αποτροπή και την άμυνα έναντι οποιασδήποτε απειλής, συμπεριλαμβανομένων των drones».

Από την πλευρά του, ο Νταν δήλωσε στο X ότι η συμπεριφορά της Ρωσίας «αποδεικνύει πλήρη περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και της ασφάλειας των πολιτών ενός κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ».

Το περιστατικό με το drone καταδεικνύει την «προθυμία της Ρωσίας για κλιμάκωση», προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

«Η απερίσκεπτη εισβολή της Ρωσίας με drone στη Ρουμανία καταδεικνύει για άλλη μια φορά την προθυμία της Ρωσίας για κλιμάκωση. Η Γερμανία στέκεται στο πλευρό των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ. Το περιστατικό υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη για ισχυρή στάση του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγα. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους των συμμάχων» τόνισε ο ίδιος.

«Πρόκειται για ένα σοβαρότατο συμβάν, το οποίο αποδεικνύει ότι ο επιθετικός αυτός πόλεμος δεν εξαιρεί κανέναν και συνεχίζει να πλήττει βάναυσα αθώους πολίτες, αγνοώντας κάθε όριο και θέτοντας σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή ασφάλεια» σημείωσε σε ανακοίνωσή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ρωσία «ξεπέρασε για άλλη μια φορά τα όρια. Στεκόμαστε απολύτως αλληλέγγυοι απέναντι στη Ρουμανία και στον λαό της. Καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλειά μας και την αποτροπή, ειδικά στο ανατολικό μας σύνορο, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση προς τη Ρωσία».

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Μόσχα να παραβιάζει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο ατιμωρητί, εκτίμησε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. Κάγια Κάλλας.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμέν Χαντάντ είπε ότι το περιστατικό αυτό δείχνει πως η Ρωσία συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ενώ ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι κάλεσε τον πρεσβευτή της Ρωσίας μετά το συμβάν.

«Επανειλημμένα, η Ρωσία έχει αποδείξει ότι δεν δείχνει κανέναν σεβασμό για τη ζωή των αμάχων, το διεθνές δίκαιο ή την κυριαρχία των γειτόνων της. Αυτό δεν πρέπει να παραμείνει ατιμώρητο» διεμήνυσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Ματ Γουίτακερ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον τάσσεται στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου της στο ΝΑΤΟ, και καταδικάζει «αυτήν την απερίσκεπτη εισβολή στο έδαφός της. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ».

Η Ουκρανία είναι «έτοιμη να στηρίξει τη Ρουμανία με όποιον τρόπο χρειαστεί» δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καλώντας τους Ευρωπαίους εταίρους να «εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία, ώστε ο πόλεμος αυτός να μην παραταθεί ή να μην επεκταθεί».

Ρωσία: Οι Ευρωπαίοι επιχειρούν να στρέψουν την προσοχή αλλού

Στην αντίπερα όχθη, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η «αναστάτωση γύρω από το drone στη Ρουμανία» χρησιμοποιείται από τους «Δυτικούς» για να αποσπάσουν την προσοχή από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τόνισε, δε, ότι η απάντηση της Ρωσίας στην απέλαση του Ρώσου πρόξενου από τη Ρουμανία, στην νοτιοανατολική πόλη Κωνστάντζα, «δεν θα αργήσει να έρθει».

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, γνωστοποίησε πως ο Ρώσος πρόεδρος είναι «ενήμερος» για το περιστατικό με το drone.