Τι είναι το doomscrolling στο οποίο παγιδεύονται 3 στους 4 νέους: Η νέα ψηφιακή εξάρτηση

Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία
Η ατελείωτη παραμονή στην οθόνη του κινητού αναζητώντας ειδήσεις, βίντεο και αναρτήσεις δεν είναι πλέον απλώς μια καθημερινή συνήθεια.
Για πολλούς νέους έχει εξελιχθεί σε μια συμπεριφορά που επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο και την ψυχική τους ευεξία. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως doomscrolling και, σύμφωνα με νέα πανελλαδική έρευνα της MARC, φαίνεται να αγγίζει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικίες.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 21 Μαΐου 2026 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και τη UNICEF και κατέγραψε εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο μέσω των social media, καθώς και τις συνέπειες που αυτή έχει στην καθημερινότητα των πολιτών.
Ο όρος doomscrolling περιγράφει τη συνεχή και επαναλαμβανόμενη κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων ή αγχωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Πρόκειται για την κατάσταση κατά την οποία κάποιος συνεχίζει να «σκρολάρει» σε ειδήσεις για πολέμους, εγκλήματα, οικονομικές κρίσεις, ασθένειες ή κοινωνικά προβλήματα, ακόμη και όταν το περιεχόμενο τον κάνει να αισθάνεται χειρότερα.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συμπεριφορά αυτή ενισχύεται από τους αλγορίθμους των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι τείνουν να προβάλλουν περιεχόμενο που προκαλεί έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και κρατά τον χρήστη περισσότερο χρόνο συνδεδεμένο.
Κατά την τοποθέτησή της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι «τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πραγματικά ανησυχητικά για τη χώρα μας και για τα παιδιά μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα. Στο μέλλον θα έχουμε πρόβλημα, όχι μόνο ψυχικής υγείας αλλά και Δημοκρατίας. Θα έχουμε πολίτες που δεν θα μπορούν να ελέγξουν αν κάτι είναι αλήθεια ή ψέμα, σωστό ή λάθος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να στερήσουμε από μία γενιά την ευκαιρία στη σκέψη. Μιλάμε για την Ελλάδα, για τη χώρα που γέννησε τη φιλοσοφία, τη Δημοκρατία και τη σημασία της κριτικής σκέψης. Άρα, δεν είναι μόνο θέμα ψυχικής υγείας. Η υγεία, η παιδεία και η οικογένεια αποτελούν θεμελιώδεις προτεραιότητες της κυβέρνησης, και οι πολιτικές πρόληψης και προαγωγής υγείας οφείλουν να ξεκινούν από τον πυρήνα της κοινωνίας, δηλαδή την οικογένεια και το σχολείο.»
«Παγιδευμένα» στην οθόνη 3 στα 4 Ελληνόπουλα
Σύμφωνα με την έρευνα, τα social media αποτελούν πλέον την κύρια πηγή ενημέρωσης για το 40,4% των πολιτών, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο της τηλεόρασης (35%) και των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων (18%).
Επιπτώσεις σε διάθεση, ύπνο και συγκέντρωση
Όταν οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν ποιο περιεχόμενο τους οδηγεί συχνότερα σε doomscrolling, πρώτα βρέθηκαν τα θέματα που σχετίζονται με εγκλήματα και βία (45,8%).
Ακολούθησαν οι ειδήσεις για θέματα υγείας και πανδημίες (33,5%), οι πολιτικές εξελίξεις (29,5%), οι πολεμικές συγκρούσεις (29%), η οικονομική ανασφάλεια (28,5%), οι κοινωνικές αδικίες (28,4%) και η κλιματική κρίση ή οι φυσικές καταστροφές (19%).
Τα συναισθήματα που προκαλεί η παρατεταμένη έκθεση σε τέτοιου είδους περιεχόμενο είναι κυρίως αρνητικά. Το 42,7% δηλώνει ότι αισθάνεται λυπημένο, το 30,9% αγχωμένο, το 27,9% θυμωμένο και το 21,6% κουρασμένο μετά από πολύωρη ενασχόληση με αρνητικές ειδήσεις και αναρτήσεις.
Η έρευνα δείχνει ότι το φαινόμενο δεν επηρεάζει μόνο τη συναισθηματική κατάσταση των χρηστών, αλλά και βασικές πτυχές της καθημερινότητάς τους.
Το 53,5% των ερωτηθέντων απαντά ότι το doomscrolling επηρεάζει πολύ ή αρκετά τη διάθεσή του. Αντίστοιχα, το 40,6% θεωρεί ότι επηρεάζει τον ύπνο του, ενώ το 39,6% αναφέρει επιπτώσεις στην παραγωγικότητα ή τη συγκέντρωσή του.
Δεν είναι τυχαίο ότι το 62% των συμμετεχόντων χαρακτηρίζει το doomscrolling ως μεγάλο ή πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα.
Η εικόνα στους νέους 17 έως 24 ετών
Τα στοιχεία για τους νέους είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά. Στην ηλικιακή ομάδα 17-24 ετών, το 50,2% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τα social media πολλές φορές μέσα στην ημέρα και το 39% καθημερινά. Συνολικά, σχεδόν εννέα στους δέκα νέους (89,2%) χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης σε καθημερινή βάση και με πολύ υψηλή συχνότητα.
Παράλληλα, το 41,4% αναφέρει ότι πολύ συχνά κοιμάται αργότερα από όσο θα ήθελε επειδή παρέμεινε στο κινητό του τηλέφωνο, ενώ άλλο ένα 22,8% δηλώνει ότι αυτό συμβαίνει συχνά. Με άλλα λόγια, σχεδόν δύο στους τρεις νέους (64,2%) συνδέουν την καθυστερημένη ώρα ύπνου με τη χρήση του κινητού.
Τα ευρήματα αυτά εξηγούν γιατί το ζήτημα απασχολεί ολοένα περισσότερο ειδικούς ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς και γονείς.
Η έρευνα καταγράφει επίσης ιδιαίτερα υψηλή αποδοχή προτάσεων που αποσκοπούν στον περιορισμό του φαινομένου.
Το 88% συμφωνεί με τη ρύθμιση των αλγορίθμων των πλατφορμών, το 84,9% με κανόνες που θα περιορίζουν την «ατελείωτη κύλιση» στις εφαρμογές και το 84,8% με ειδοποιήσεις που θα εμφανίζονται μετά από παρατεταμένη χρήση.
Δείτε ολόκληρη την έρευνα για το doomscrolling ΕΔΩ
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η στήριξη στην ένταξη της «ψηφιακής ευημερίας» στο σχολικό πρόγραμμα, με ποσοστό 89,6%, ενώ υψηλά ποσοστά συγκεντρώνουν επίσης τα εργαλεία γονικού ελέγχου, η επαλήθευση ηλικίας στις πλατφόρμες και η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας για άτομα που εμφανίζουν προβληματική χρήση των social media.
Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι το doomscrolling δεν αποτελεί πλέον μια περιστασιακή διαδικτυακή συνήθεια, αλλά ένα φαινόμενο που επηρεάζει σημαντικό μέρος του πληθυσμού και ιδιαίτερα τους νέους, οι οποίοι περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας συνδεδεμένοι στις ψηφιακές πλατφόρμες.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr