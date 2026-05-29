Τι είναι το doomscrolling στο οποίο παγιδεύονται 3 στους 4 νέους: Η νέα ψηφιακή εξάρτηση

Η ατελείωτη παραμονή στην οθόνη του κινητού αναζητώντας ειδήσεις, βίντεο και αναρτήσεις δεν είναι πλέον απλώς μια καθημερινή συνήθεια.

Για πολλούς νέους έχει εξελιχθεί σε μια συμπεριφορά που επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο και την ψυχική τους ευεξία. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως doomscrolling και, σύμφωνα με νέα πανελλαδική έρευνα της MARC, φαίνεται να αγγίζει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικίες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 21 Μαΐου 2026 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και τη UNICEF και κατέγραψε εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο μέσω των social media, καθώς και τις συνέπειες που αυτή έχει στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ο όρος doomscrolling περιγράφει τη συνεχή και επαναλαμβανόμενη κατανάλωση αρνητικών ειδήσεων ή αγχωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Πρόκειται για την κατάσταση κατά την οποία κάποιος συνεχίζει να «σκρολάρει» σε ειδήσεις για πολέμους, εγκλήματα, οικονομικές κρίσεις, ασθένειες ή κοινωνικά προβλήματα, ακόμη και όταν το περιεχόμενο τον κάνει να αισθάνεται χειρότερα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συμπεριφορά αυτή ενισχύεται από τους αλγορίθμους των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι τείνουν να προβάλλουν περιεχόμενο που προκαλεί έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και κρατά τον χρήστη περισσότερο χρόνο συνδεδεμένο.

Κατά την τοποθέτησή της, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι «τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πραγματικά ανησυχητικά για τη χώρα μας και για τα παιδιά μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα. Στο μέλλον θα έχουμε πρόβλημα, όχι μόνο ψυχικής υγείας αλλά και Δημοκρατίας. Θα έχουμε πολίτες που δεν θα μπορούν να ελέγξουν αν κάτι είναι αλήθεια ή ψέμα, σωστό ή λάθος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να στερήσουμε από μία γενιά την ευκαιρία στη σκέψη. Μιλάμε για την Ελλάδα, για τη χώρα που γέννησε τη φιλοσοφία, τη Δημοκρατία και τη σημασία της κριτικής σκέψης. Άρα, δεν είναι μόνο θέμα ψυχικής υγείας. Η υγεία, η παιδεία και η οικογένεια αποτελούν θεμελιώδεις προτεραιότητες της κυβέρνησης, και οι πολιτικές πρόληψης και προαγωγής υγείας οφείλουν να ξεκινούν από τον πυρήνα της κοινωνίας, δηλαδή την οικογένεια και το σχολείο.»

«Παγιδευμένα» στην οθόνη 3 στα 4 Ελληνόπουλα

Σύμφωνα με την έρευνα, τα social media αποτελούν πλέον την κύρια πηγή ενημέρωσης για το 40,4% των πολιτών, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο της τηλεόρασης (35%) και των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων (18%).