Ο 82χρονος Ρόμπερτ Ντε Νίρο δίνει το σύνθημα για νέα συνεργασία με τον Μάρτιν Σκορσέζε

Έτοιμος για μία νέα κινηματογραφική συνάντηση με τον σπουδαίο σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese) εμφανίστηκε ο 82χρονος Αμερικανός σταρ Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro), επιβεβαιώνοντας ότι η δημιουργική τους χημεία παραμένει ζωντανή μέσα στα χρόνια.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο GQ με αφορμή το Φεστιβάλ Tribeca, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δήλωσε ότι περιμένει να κάνει «τουλάχιστον μία ακόμη» ταινία με τον θρυλικό σκηνοθέτη.

Αν και δεν αποκάλυψε κάποιο συγκεκριμένο πρότζεκτ, ξεκαθάρισε ότι είναι ανοιχτός σε ένα νέο κινηματογραφικό εγχείρημα.

Η συνεργασία των δύο θρύλων του αμερικανικού σινεμά αριθμεί ήδη δέκα (10) ταινίες και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του Χόλιγουντ. Μετά το «Casino» του 1995 όπου ο Ντε Νίρο συμπρωταγωνίστησε με τη Σάρον Στόουν, οι δυο τους ακολούθησαν διαφορετικές πορείες για σχεδόν δύο δεκαετίες, πριν επανενωθούν στο «The Irishman» το 2019 όπου είχε παίξει και ο Αλ Πατσίνο. Η κοινή τους πορεία συνεχίστηκε και με το Οσκαρικό «Killers of the Flower Moon» το 2023, ταινία που είχε προβληθεί & στην Πάτρα και επανέφερε στο προσκήνιο τη δυναμική της συνεργασίας τους και απέσπασε θετικές κριτικές τόσο για τη σκηνοθεσία όσο και για τις ερμηνείες.

Ο Ντε Νίρο είχε αποσπάσει το βραβείο Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου για το φιλμ του Μάρτιν Σκορσέζε "Οργισμένο Είδωλο" στην απονομή του 1981.

Την ίδια ώρα, ο 83χρονος Μάρτιν Σκορσέζε συνεχίζει να διατηρεί έντονη κινηματογραφική δραστηριότητα, έχοντας ολοκληρώσει τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «What Happens at Night», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2027.

Το "What Happens at Night" είναι μια γοτθική ψυχολογική ταινία τρόμου σε σενάριο του Πάτρικ Μάρμπερ από το μυθιστόρημα του Πίτερ Κάμερον του 2020, με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζένιφερ Λόρενς, Μαντς Μίκελσεν, Πατρίσια Κλάρκσον και Τζάρεντ Χάρις.

Παράλληλα, ο πολυπράγμων Σκορσέζε προετοιμάζει και άλλα φιλόδοξα projects, όπως τα «Life of Jesus», «Sinatra», «Home», «Devil in the White City» και «Midnight Vendetta».

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ