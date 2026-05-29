Αμπελόκηποι: Ισόβια στον συζυγοκτόνο που έκρυψε το θύμα του στο πατάρι - “Είχε τερατώδη ψυχραιμία” είπε ο εισαγγελέας

Ισόβια κάθειρξη για τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης συζύγου του και μητέρας των παιδιών του με σφυρί, επέβαλλε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας στον 39χρονο κατηγορούμενο της υπόθεσης, ένα άνδρα αλβανικής καταγωγής οικοδόμο στο επάγγελμα.

Επιπλέον, το δικαστήριο επέβαλλε στον 39χρονο -αποκαλούμενο και ως συζυγοκτόνο των Αμπελοκήπων- ποινή φυλάκισης δυο ετών και έξι μηνών για τα αδικήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Το δικαστήριο κήρυξε κατά πλειοψηφία (6-1) ένοχο τον 39χρονο οικοδόμο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αντίθετα, ένα μέλος του δικαστηρίου (ένορκος) είχε την άποψη ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να κριθεί ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Στον 39χρονο οι τρεις τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι -μέλη του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου -δεν του αναγνώρισαν μάλιστα κανένα από τα τέσσερα ελαφρυντικά που διαζευκτικά ζήτησε στο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος άκουσε την απόφαση αμίλητος και μετά το τέλος της δίκης πήρε πίσω το δρόμο της επιστροφής για τις φυλακές.

Νωρίτερα, την ενοχή του 39χρονου για την άγρια δολοφονία της νεαρής γυναίκας είχε προτείνει στο δικαστήριο ο εισαγγελέας της έδρας. Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος τον Νοέμβριο του 2024 είχε χτυπήσει πρώτα με σφυρί τη γυναίκα, στη συνέχεια τύλιξε καλώδιο φορτιστή στο λαιμό της και μετά έβαλε τη σορό της στο πατάρι. Επί μία εβδομάδα η σορός της γυναίκας παρέμενε εκεί και ο 39χρονος όλο αυτό το διάστημα παρίστανε σε συγγενείς και γνωστούς ότι η σύζυγός του ζει και έχει πάει στο εξωτερικό για να εργαστεί. Τελικά, ο ίδιος έπειτα από πέντε ημέρες πήρε τηλέφωνο την Αστυνομία και ομολόγησε τη δολοφονία της γυναίκας.

Σήμερα αγορεύοντας στο δικαστήριο ο εισαγγελέας της έδρας, ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου χαρακτηρίζοντας τον μάλιστα αμετανόητο. Παράλληλα, ο εισαγγελικός λειτουργός απέρριψε τον ισχυρισμό του 39χρονου ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής, επειδή θόλωσε όταν, κατά τους ισχυρισμούς του, το θύμα του είπε πως διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με παιδικό του φίλο και πως το ένα παιδί δεν ήταν δικό του.

«Το θύμα ήταν μια ήρεμη γυναίκα που έκανε τρεις δουλειές ως καθαρίστρια. Μοναδικός σκοπός της ήταν να μεγαλώσει τα παιδιά της», είπε ο εισαγγελέας και συνέχισε: «Δεν προέκυψε από κανένα στοιχείο ότι ήθελε να εγκαταλείψει τον κατηγορούμενο και να πάρει τα παιδιά και να φύγουν».

Σε άλλο σημείο της αγόρευσής του ο εισαγγελικός λειτουργός επισήμανε: "Ο κατηγορούμενος με μεγάλη ψυχική ηρεμία τύλιξε τη σορό με 8 στρώσεις και επιμελώς την τοποθέτησε πάνω στο πατάρι, όπως και το σφυρί. Διατείνεται εδώ ότι είχε βρασμώ ψυχικής ορμής, όχι δεν είχε. Είχε τερατώδη ψυχική ηρεμία. Κατέστρωσε σχέδιο για να εμφανίζει ζωντανή τη σύζυγό του. Πιστεύω ότι το διάστημα που η σορός βρίσκονταν στο πατάρι σκέφτονταν τρόπους να την ξεφορτωθεί αλλά για λόγους που μόνο ο ίδιος ξέρει δεν μπόρεσε να το κάνει. Ήταν προμελετημένο. Ο κατηγορούμενος είχε στη κατοχή του το σφυρί, ήταν οικοδόμος. Το θύμα δεν μπόρεσε καθόλου να αντισταθεί ούτε καν να φωνάξει. Δεν υπήρχε κανένα πρόσωπο εκείνη τη στιγμή στο διαμέρισμα να προστρέξει σε βοήθεια της γυναίκας αυτής. Το πρώτο πλήγμα που δέχθηκε ήταν καίριο. Δεν μπόρεσε καθόλου να αντιδράσει. Η συγνώμη που ζήτησε ο κατηγορούμενος στην απολογία του είναι προσχηματική. Τον ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά του, δεν τον ενδιέφερε ποτέ η σύζυγός του. Αν τον ενδιέφερε με το πρώτο χτύπημα θα ειδοποιούσε στο ΕΚΑΒ.

Ήταν σε καθεστώς ήρεμης ψυχικής κατάστασης όταν τέλεσε την ανθρωποκτονία. Η ομολογία του ενώπιον του δικαστηρίου ήταν κυνική, δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια. Είχε ξεκάθαρο στόχο να σκοτώσει τη γυναίκα, η οποία ήταν μια βιοπαλαίστρια".

Υπενθυμίζεται ότι στην απολογία του στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος δίνοντας τη δίκη του εκδοχή για το φρικτό έγκλημα που διέπραξε, αλλά και τα όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ μέσα στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού τους, είχε ισχυριστεί: "Ήταν 1:30 το ξημέρωμα. Ξύπνησα και την άκουσα να μιλάει στο τηλέφωνο. Έλεγε ότι θα πάρει το παιδί και θα φύγει. Και ο άλλος με τον οποίο μιλούσε συμφωνούσε. Ήταν στην τουαλέτα και μίλαγε σε ανοιχτή ακρόαση. Της είπε "έλα στο δωμάτιο να μιλήσουμε".

Ήρθε και την ρώτησα με ποιον μιλούσε. Δεν μου έλεγε της και της είπα πως την άκουσα (...). Μου είπε ότι δεν της προσφέρω το παραμικρό και ότι το μικρό αγοράκι μας μοιάζει στο μπαμπά του και όχι σε εμένα. Μου είπε ότι το παιδί δεν ήταν δικό μου. Θόλωσα....Δεν κατάλαβα πως το έκανα πως έφτασα σε εκείνο το σημείο. Θόλωσα που το παιδί δεν ήταν δικό μου. Ήταν η πρώτη φορά που μου το είπε και μου το είπε με μεγάλη ειρωνεία (...)".

Συνεχίζοντας ο κατηγορούμενος υποστήριξε: "Την ώρα που τη χτύπησα με το σφυρί έπεσε στο κρεβάτι, το καλώδιο δεν θυμάμαι πως βρέθηκε στο χέρι μου. Ακόμη μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τίποτα. Τα μάτια της ήταν κλειστά για λίγα δευτερόλεπτα και μετά αφού έβαλα το καλώδιο προσπάθησα να τη συνέφερω...".