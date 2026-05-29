Γιώργος Λιάγκας: «Έγραψαν στη Μαρία Αντωνά “είναι δυνατόν να έχεις σχέση με τον πατέρα σου;”»

Τα 57 του χρόνια έκλεισε ο Γιώργος Λιάγκας την Πέμπτη και το γιόρτασε με ένα πάρτι, όπου ήταν εκεί όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Το επόμενο πρωί, ο γνωστός παρουσιαστής σχολίασε κάποια αρνητικά σχόλια που έκαναν για εκείνον και τη Μαρία Αντωνά κάποιοι χρήστες των social media.

Η σύντροφος του γνωστού δημοσιογράφου είχε ανεβάσει στον λογαριασμό της στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία, με αφορμή τα γενέθλιά του και όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας μέσω του «Πρωινού» την Παρασκευή κάποιοι σχολίασαν ότι η Μαρία Αντωνά «έχει σχέση με τον πατέρα της».

«Χθες είχα γενέθλια, έβαλε η Μαρία (σ.σ. Αντωνά) μια φωτογραφία. Υπήρχαν 3.000 θετικά μηνύματα και τρία αρνητικά “είναι δυνατόν να έχεις σχέση με τον πατέρα σου;”. Δηλαδή θα την έκανα στα 16, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν μένεις στα χιλιάδες καλά, σε πειράζει το κακό κι ας είναι ένα. Η κακή άποψη έχει μεγαλύτερη επιδραστικότητα», δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας κατά τη διάρκεια της εκπομπής του.