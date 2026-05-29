Σε εξέλιξη το τριετές πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (2026–2028)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο, ολοκληρωμένο τριετές έργο καταπολέμησης κουνουπιών που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2026–2028, με βασικό στόχο αφενός την προάσπιση της δημόσιας υγείας και αφετέρου τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, αναφέρει σε ανακοίνωσή της και συνεχίζει:

"Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε πολλαπλά επίπεδα, συνδυάζοντας επίγειες και εναέριες παρεμβάσεις με ένα εκτεταμένο δίκτυο επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών. Στόχος είναι τόσο η μείωση της όχλησης, όσο και η πρόληψη νοσημάτων που σχετίζονται με τα κουνούπια.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επισημαίνει ότι η πρόληψη ξεκινά από την καθημερινή μας πρακτική. Η απλή υιοθέτηση βασικών μέτρων προστασίας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον περιορισμό του προβλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται η τήρηση των ακόλουθων βασικών μέτρων προστασίας:

· Τα περισσότερα είδη κουνουπιών εμφανίζουν αυξημένη δραστηριότητα από το σούρουπο έως το χάραμα. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συνιστάται η χρήση ενδυμάτων, τα οποία καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του σώματος (μακριά μανίκια και παντελόνια).

· Χρησιμοποιούμε εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και περιβάλλοντος (σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης)

· Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως οι έγκυες, τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

· Εφαρμόζουμε σίτες σε πόρτες και παράθυρα των σπιτιών.

· Η χρήση ανεμιστήρα ή κλιματιστικού μειώνει τη δράση των κουνουπιών. Ιδίως οι ανεμιστήρες οροφής δυσχεραίνουν την προσέγγιση των κουνουπιών.

· Επιλέγουμε, όπου είναι δυνατό, κίτρινους λαμπτήρες για τον φωτισμό υπαίθριων χώρων.

· Φροντίζουμε τακτικά τον περιβάλλοντα χώρο (κούρεμα γρασιδιού, περιποίηση θάμνων και φυλλωσιών), καθώς εκεί βρίσκουν καταφύγιο τα κουνούπια.

· Ποτίζουμε κατά προτίμηση τις πρωινές ώρες.

· Απομακρύνουμε στάσιμα νερά από γλάστρες, δοχεία, λεκάνες, λάστιχα και υδρορροές, καθώς αποτελούν σημεία ανάπτυξης των κουνουπιών.

Η διαρκής συνεργασία των Δήμων και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών είναι απολύτως κρίσιμες, καθώς μεγάλο μέρος των εστιών εντοπίζεται εντός των πόλεων και σε ιδιωτικούς χώρους.

Για θέματα όχλησης και προστασίας από τα κουνούπια, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται δωρεάν από σταθερό τηλέφωνο στον αριθμό 800 11 244 24, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00–16:00.

Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες:

· Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Ε.: 2613 620740, 2613 620741

· Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 26413 63201, 26313 61164, 26313 61107

· Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας: 2613 620720, 2613 620731

· Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηλείας: 26213 60454, 26213 60428, 26213 60439

Περισσότερες πληροφορίες και επίσημες οδηγίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr

Στο πλαίσιο των ανωτέρω η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου ανέφερε ότι «Η καταπολέμηση των κουνουπιών αποτελεί ζήτημα ουσιαστικής πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνδυάζει σύγχρονες παρεμβάσεις, επιστημονική γνώση και διαρκή επιδημιολογική επιτήρηση. Ωστόσο, η επιτυχία του εγχειρήματος προϋποθέτει τη συνεργασία όλων. Η συμβολή των Δήμων, αλλά και η υιοθέτηση απλών μέτρων ατομικής προστασίας από τους πολίτες, είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να περιοριστεί στο μέγιστο η όχληση και οι κίνδυνοι από νοσήματα που μεταδίδονται μέσω των κουνουπιών»".