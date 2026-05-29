Σοφία Μουτίδου για Real View: «Ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε»

Το Real View ρίχνει σήμερα οριστικά αυλαία στο Open και η έναρξη ήταν κάπως διαφορετική, καθώς ξεκίνησε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ο τελευταίος χορός», με τη Σοφία Μουτίδου να κάνει λόγο για κόψιμο και όχι για ολοκλήρωση.

«Να πω από το βίντεο που άκουσα ότι είμαστε όλες πανέμορφες τώρα που κοβόμαστε», είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου στον αέρα.

Η Σοφία Μουτίδου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Να διορθώσω το ρήμα, για μένα δεν είναι ολοκλήρωση, είναι ξεκάθαρα κόψιμο.

Ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε, αλλά το λέμε ολοκλήρωση για να μην στεναχωριόμαστε. Αυτή είναι η γνώμη μου».