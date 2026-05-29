Η ενίσχυση της Περιφερειακής Συνεργασίας στο Διεθνές Συνέδριο των Περιφερειών των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας (CPMR) στην Πάτρα

Εκπρόσωποι περιφερειακών Αρχών, Εθνικών Κυβερνήσεων, ευρωπαϊκών θεσμών, διεθνών Οργανισμών, της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιχειρηματικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών συγκεντρώθηκαν στην Πάτρα, από τις 27 έως τις 29 Μαΐου 2026, στο Διεθνές Συνέδριο των Περιφερειών των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας.



Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας (BBSC) της Διάσκεψης των Παράκτιων και Θαλάσσιων Περιφερειών (CPMR), σε συνεργασία με τη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (BSEC PERMIS) και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (PABSEC).

Στη διάρκεια εντατικού διαλόγου, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τη στρατηγική σημασία των περιοχών των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας ως γέφυρας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ευρύτερης λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου. Επαναβεβαίωσαν τη κοινή δέσμευση για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μέσω μιας κοινής δήλωσης, την οποία υπέγραψαν ολοκληρώνοντας τις εργασίες.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης τόνισε ότι σε έναν κόσμο γεωπολιτικής αστάθειας, οι Περιφέρειες αποδεικνύουν ότι μπορούν να χτίσουν γέφυρες, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Η εξωστρέφεια για εμάς δεν είναι μια λέξη-σύνθημα, είναι πράξη. Στο τραπέζι του συνεδρίου θέτουμε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που συγκροτούν το κοινό μας μέλλον: Τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και τη θωράκιση των ενεργειακών δικτύων. Την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές. Τον βιώσιμο τουρισμό, τη γαλάζια οικονομία και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Τις ασφαλείς μεταφορές και τη διασυνδεσιμότητα των περιοχών μας. Ως η «Δυτική Πύλη» της Ελλάδας, με βαθιές ιστορικές ρίζες και ισχυρή στρατηγική εξωστρέφειας, διεκδικούμε μια καθαρή, θεσμική φωνή στα κέντρα λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Οι κοινές προκλήσεις απαιτούν κοινά, γενναία εργαλεία. Γι' αυτό και τονίσαμε την ανάγκη για μια Ενιαία Στρατηγική, προσαρμοσμένη στα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, με αυτόνομη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

Το Συνέδριο διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Πάτρα, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων και Εύξεινου Πόντου.

«Έγιναν ανταλλαγές καλών πρακτικών, ετέθησαν οι βάσεις για σύσφιξη συνεργασιών προκειμένου να λύνουμε καλύτερα τα κοινά μας προβλήματα. Συμφωνήσαμε σε βασικούς άξονες συνεργασίας στην ζώνη των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας και στην διαμόρφωση ενός πιο ισχυρού και σύγχρονου πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή. Ενός πλαισίου που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται πλέον σε όλα τα επίπεδα, από τις γεωπολιτικές αναταραχές μέχρι τις οικονομικές μεταβολές και τις ενεργειακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις με έναν από τους βασικούς στόχους να συμβάλλουμε όποτε χρειαστεί στην αποκλιμάκωση κρίσεων που προκύπτουν”, δήλωσε ο κ. Ζαΐμης προσθέτοντας ότι «οι εκπρόσωποι των χωρών που μας επισκέφθηκαν έδειξαν, ταυτόχρονα, ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον για την περιοχή μας» τόνισε.

Ανάμεσα στους διακεκριμένους καλεσμένους ομιλητές ήταν: ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, η Επίτροπος Μεσογείου, Ντουμπράβκα Σουίτσα, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης, ο Ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης, ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας & Βουλευτής Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων και Βουλευτής Διονυσία Αυγερινοπούλου, η βουλευτής και Αντιπρόεδρος της PABSEC Σοφία Βούλτεψη, καθώς και η βουλευτής Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Χαιρετισμό απεύθυνε επίσης ο βουλευτής Ανδρέας Κατσανιώτης, ενώ μίλησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Παντελής Μπουρνιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Κωνσταντίνος Καποδίστριας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Αλεξάκης, ο πρόεδρος του ΟΛΠΑ Παναγιώτης Αναστασόπουλος και η Γενική Διευθύντρια της «ΑΧΑΪΑ Α.Ε. – Συντονίστρια Τοπικών Προγραμμάτων LEADER, Ηρώ Τσιμπρή.

Στους βασικούς εισηγητές συμμετείχαν μεταξύ άλλων: η πρώτη Αντιπρόεδρος της CPMR Mariette Van Leeuwen, ο Γενικός Γραμματέας του BSEC Lazar Comanescu, ο Αναπληρωτής Γ.Γ. του BSEC Δημήτρης Ράλλης, καθώς και η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του PABSEC Valentina Cobzareanu, ενώ υπήρξε εκπροσώπηση από την Κίνα, με τον Καθηγητή Xiao Yun Zheng από το HubeiUniversity. Ως εκπρόσωπος του Βουλευτή Αχαΐας Σπύρου Τσιρώνη παρέστη ο Γιώργος Γεωργόπουλος και παρόντες ήταν εκπρόσωποι εταιρειών, καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών και εκπρόσωποι Φορέων της Αχαΐας.

Ο Οργανισμός BSEC εκπροσωπήθηκε στο Συνέδριο και από τις 13 χώρες-μέλη του και συγκεκριμένα από τις: Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία και Ουκρανία, ωστόσο παρέστησαν στις εργασίες και εκπρόσωποι και άλλων κρατών τόσο από την Ε.Ε. όσο και εκτός αυτής.