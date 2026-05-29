Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την αριθ. 2804/20-1-2025 (ΦΕΚ 109/21- 1-2025 Τεύχος Β) απόφαση ΥΠ.ΕΣ, την 3η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος, στο κτίριο Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

1) Ενημέρωση και συζήτηση επί του σχεδίου του νέου «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ο οποίος έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

2) Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία), σε βάρος του ΑΛΕ 040.3150101007 (ΣΑΤΑ) των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2026, στο Ο.Τ. 2982, βάσει της αρ. 3/97 αρχικής πράξης εφαρμογής των περιοχών «Άνω Μποζαΐτικα - Κοτρώνι» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 294/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας, η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λοχ. Μενούνου, Πρωταγόρα και Πιττακού μεταξύ των Ο.Τ. 855 και 1575 στην Εγλυκάδα (σχετική η αριθ. 295/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

3) Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αιγέως μεταξύ των Ο.Τ. 1168α και 1169 στα Ζαρουχλέικα (σχετική η αριθ. 296/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

4) Έγκριση παρακατάθεσης ποσού 15.077,88€ (12.898,80€ + 2.179,08€ - δικαστική δαπάνη), για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός της «ζώνης παραλίας» της περιοχής Καστελλοκάμπου, στο τμήμα της από το ξενοδοχείο «Porto Rio» μέχρι την οδό Φέγγου (σχετική η αριθ. 292/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

5) Σημειακή τροποποίηση υψομέτρων επί τμήματος της οδού Χαράδρου, μεταξύ των οδών Καρπάθου και Νισύρου & μεταξύ των Ο.Τ. Κ124 και Κ.Χ. Κ127 της Π.Μ.Ε. περιοχής «Καστελλοκάμπου» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 293/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

6) Καθορισμός ως πεζόδρομου της οδού Αγίων Πατέρων στην περιοχή «Κάτω Συχαινά» Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 357/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

7) Οριοθέτηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Σαρανταπόρου, για την εξυπηρέτηση της ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ που στεγάζεται επί της οδού Σαρανταπόρου αρ. 74 και Κορίνθου (σχετική η αριθ. 359/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

8) Οριοθέτηση μίας θέσης στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος επί της οδού Κ. Γκότση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κορίνθου και Μαιζώνος, για την εξυπηρέτηση της Π.Υ.Σ.Υ. του e-ΕΦΚΑ που στεγάζεται επί της οδού Κορίνθου αρ. 175 (σχετική η αριθ. 360/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος - Αρμ. Δ/ντής)

9) Έγκριση της αριθ. 38/2026 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στον Οικονομικό Απολογισμό της, οικ. έτους 2025 (εισηγήτρια: Ειρ. Σκαρλάτου - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής)

10) Έγκριση της αριθ. 42/2026 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στον Οικονομικό Απολογισμό της οικ. έτους 2025 (εισηγήτρια: Φ. Συριώτη - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής)

11) Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης (Τακτοποιητική) Προϋπολογισμού έτους 2026 - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2026 (σχετική η αριθ. 366/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου - Αρμ. Δ/ντρια)

12) Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2026, σύμφωνα με την Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2026 (σχετική η αριθ. 367/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Λ. Βασιλείου - Αρμ. Δ/ντρια)

13) Έγκριση του από 7/5/2026 πρακτικού Γνωμοδότησης του Αρμόδιου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας, 2)

14) Έγκριση χρονικής παράτασης κατά επτά (7) μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αριθ. 39657/18-3-2025 σύμβασης με την εταιρεία «PERGCO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» που αφορά στην «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

15) Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθ. 615/2023 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Πατρέων (αριθ. 79656/2023 απόφαση Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου) (ΦΕΚ Β΄5547/20-9-2023), περί καθορισμού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων σε 12ωρη και 24ωρη βάση - εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας που αφορά στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

16) Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο Δήμο, κατά το σχολικό έτος 2026-2027, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος - Τάξεις Μαθητείας ΕΠΑΛ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

17) Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Πρόεδρος Επιτροπής)

18) Έγκριση Προγράμματος Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2026 και παράλληλων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (εισηγητής: Α. Αγγελής - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

19) Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων Υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

20) Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών Δημοτικών κτιρίων και απαλλοτριωμένων κτιρίων, για διανοίξεις οδών» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

21) Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Ανάθεση εκπόνησης μελετών πυροπροστασίας δημοτικών κτιρίων και δομών» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

22) Καθορισμός Α.Λ.Ε. του προϋπολογισμού έτους 2026, ως δεκτικού στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (επέκταση Δημοτικού Φωτισμού) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

23) Επιχορήγηση εθελοντικών ομάδων, για παροχή βοήθειας και συμμετοχής τους στο έργο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών προς ενίσχυση Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα - Αρμ. Δ/ντρια)

24) Έγκριση του από 27/4/2026 πρακτικού Γνωμοδότησης του Αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας 2) Έγκριση 2ης παράτασης, κατά 3 μήνες, του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αριθ. πρωτ. 52036/18-05-2023 συμφωνητικού με την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», για την «Προμήθεια Ψυχρού ασφαλτομίγματος» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Α. Δαλαγιώργος - Αρμ. Δ/ντής)

25) Έγκριση του αριθ. 7603/15-05-2026 πρακτικού Γνωμοδότησης του Αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης & Μηχ/κού Εξοπλισμού 2) Έγκριση χρονικής παράτασης κατά σαράντα δύο (42) ημέρες, ήτοι μέχρι 30/06/2026, του συμβατικού χρόνου παράδοσης των αριθ. πρωτ. 41403/20-05-2024, 41385/20-05-2024, 41326/20-05-2024, 41314/20-05-2024, 41250/20-05-2024, 41247/20-05-2024, 41246/20-05-2024, 41242/20-05-2024, 41240/20-05-2024 συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του (ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δ. Πατρέων) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Πετρόπουλος - Λέμης - Αρμ. Δ/ντής)

26) Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης - Αρμ. Δ/ντής)