Από την Πάτρα η εκκίνηση για τη «Μοτοπορεία Μνήμης DACHAU 2026»

Μια μοτοπορεία μνήμης, ξεκινά το 2026 από την Ελλάδα, με προορισμό το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Νταχάου.

Την Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026 και ώρα 5.30 – 6.30 τα μέλη που απαρτίζουν την «Μοτοπορεία Μνήμης DACHAU 2026» και που προέρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδος θα συγκεντρωθούν στο προαύλιο του Αγίου Ανδρέα Πατρών.


Από εκεί , όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, θα ξεκινήσει επίσημα, με την παρουσία του Δήμαρχου Πατρέων και του σ. Μητροπολίτη Πατρών, η μοτοδιαδρομή για να τιμηθούν τα Ελληνικά Ολοκαυτώματα, στα Στρατόπεδα συγκέντρωσης αιχμαλώτων του Β’Π.Π. Fossoli (Carpi – Μόντενα – Ιταλίας), Via Resia (Μπολζάνο Ιταλίας) και Νταχάου (Μόναχο – Γερμανίας).

Εκπροσωπήσεις Ολοκαυτωμάτων

Τζόβολος Θύμιος Ολοκαύτωμα Καλαβρύτων
Ολοκαυτώματα Μεγάλου Σπηλαίου Κ’ Αγ. Λαύρας – Καλαβρύτων
Τσίρος Κώστας Ολοκαύτωμα Ρωγών – Καλαβρύτων
Πανουτσόπουλος Νίκος Ολοκαύτωμα Ερύμανθου – Αχαΐας
Κα. Πανουτσοπούλου Ολοκαύτωμα Βραχνί – Καλαβρύτων
Παυλίδης Κώστας Δ. Αχαΐα
Κα. Παυλίδη Ολοκαύτωμα Ζαχλωρούς – Καλαβρύτων
Γκέλμπεσης Χρήστος Ολοκαύτωμα Κλειτορίας – Καλαβρύτων
Κα. Γκέλμπεση Ολοκαύτωμα Σκεπαστού – Καλαβρύτων
Ρούβαλης Μιχάλης Ολοκαύτωμα Σούβαρδου – Καλαβρύτων
Παλαμίδης Τάκης Ολοκαύτωμα Λαπατοχώρια – Καλαβρύτων
Κοκκινάκος Κώστας Ολοκαύτωμα Βλαχέρνας – Αρκαδίας
Σεμπράκης Γιάννης Ολοκαύτωμα Διαβολιτσίου – Οιχαλίας – Μεσσηνίας
Ζαχαρής Κώστας Ολοκαύτωμα Θεσ/νίκης
Κα. Ζαχαρή Ολοκαύτωμα Χορτιάτη – Πυλαίας – Θεσσαλονίκης
Πλατής Κώστας Μαρτυρικό Θέρμο – Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας
Σπουρνιάς Αλέξανδρος Μαρτυρική Μακρυρράχη – Δομοκού – Θεσσαλίας
Λαμπαρδάκης Μανώλης Ολοκαύτωμα Δίστομου – Δελφών
Κα. Λαμπαρδάκη Ολοκαύτωμα Αγίας Ευθυμίας – Δελφών
Μαθιουλάκης Γιώργος Μπλόκο Κοκκινιάς – Αθήνα
Κόκκαλη Ακυλίνα Μπλόκο Καλογρέζας – Αθήνα
Παπαϊωάννου Φώτης Μπλόκο Πειραιά
Κυπριώτης Δημήτρης Ολοκαύτωμα Ρόδου
Στάμος Τζίμης Ολοκαύτωμα Μεσοβουνίου – Εορδαίας – Κοζάνης – Μακεδονίας
Κανέλλος Κίμων Ολοκαύτωμα Πύργων – Εορδαίας – Κοζάνης – Μακεδονίας
Καρμαλής Μάριος Μαρτυρικό Ελευθεροχώρι – Πέλλας – Μακεδονίας
Αζναουρίδης Χρήστος Μαρτυρικό Ελευθεροχώρι – Πέλλας – Μακεδονίας
Ποιμενίδης Σάββας Μαρτυρικό Δομένικο Ελασσόνας – Θεσσαλίας
Κα. Ποιμενίδη Ολοκαύτωμα Τσαρίτσανης – Ελασσόνας – Θεσσαλίας
Πετρουλάκης Βασίλης Ολοκαύτωμα Κακόπετρου – Πλατανιά – Χανίων – Κρήτης
Μπενιουδάκης Μανώλης Ολοκαύτωμα Κίσαμου – Πλατανιά – Χανίων – Κρήτης
Αρβανίτης Γεώργιος Ολοκαύτωμα Σκινών – Πλατανιά – Χανίων – Κρήτης
Καρπουζάς Βαγγέλης Ολοκαύτωμα Μαλάθυρων – Κισάμου – Χανίων – Κρήτης
Βουτσογιαννάκης Αντώνης Μαρτυρικό Κοντομάρι – Χανίων – Κρήτης
Φαντάκης Στέλιος Ολοκαύτωμα Βρυσών – Αμαρίου – Ρεθύμνου – Κρήτης
Μενιουδάκης Μιχάλης Ολοκαύτωμα Ανωγείων – Ρεθύμνου – Κρήτης
Νασουφίδης Γιάννης Ολοκαύτωμα Κύμης – Ευβοίας
Βασιλείου Γρηγόρης Ολοκαύτωμα Ασπράγγελων – Ιωαννίνων
Καψής Περικλής Ολοκαύτωμα Ελάτης – Ιωαννίνων
Σπηλιώτης Θάνος Ολοκαύτωμα Δόλιανης – Ιωαννίνων
Γεωργιακόδης Κώστας Ολοκαύτωμα Καβαλλάρι – Ιωαννίνων
Στρατίκης Δημήτρης Ολοκαύτωμα Καλούτας – Ιωαννίνων
Κα Στρατίκη Ολοκαύτωμα Λιγκιάδες – Ιωαννίνων
Μπουκουβάλας Ευστάθιος Ολοκαύτωμα Τρίστενου – Ιωαννίνων
Κα. Μπουκουβάλα Ολοκαύτωμα Καλούτας – Ιωαννίνων
Μαρκόπουλος Βαγγέλης Ολοκαύτωμα Μεσοβούνι – Ιωαννίνων
Μοίραλης Γιάννης Για τα θύματα των Ελλήνων Εφέδρων Αξιωματικών – και των Σιδηροδρομικών στους ΣΕΚ – ΣΠΑΠ

Ειδήσεις