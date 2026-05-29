Από την Πάτρα η εκκίνηση για τη «Μοτοπορεία Μνήμης DACHAU 2026»

Μια μοτοπορεία μνήμης, ξεκινά το 2026 από την Ελλάδα, με προορισμό το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Νταχάου.

Την Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026 και ώρα 5.30 – 6.30 τα μέλη που απαρτίζουν την «Μοτοπορεία Μνήμης DACHAU 2026» και που προέρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδος θα συγκεντρωθούν στο προαύλιο του Αγίου Ανδρέα Πατρών.



Από εκεί , όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, θα ξεκινήσει επίσημα, με την παρουσία του Δήμαρχου Πατρέων και του σ. Μητροπολίτη Πατρών, η μοτοδιαδρομή για να τιμηθούν τα Ελληνικά Ολοκαυτώματα, στα Στρατόπεδα συγκέντρωσης αιχμαλώτων του Β’Π.Π. Fossoli (Carpi – Μόντενα – Ιταλίας), Via Resia (Μπολζάνο Ιταλίας) και Νταχάου (Μόναχο – Γερμανίας).

Εκπροσωπήσεις Ολοκαυτωμάτων

Τζόβολος Θύμιος Ολοκαύτωμα Καλαβρύτων

Ολοκαυτώματα Μεγάλου Σπηλαίου Κ’ Αγ. Λαύρας – Καλαβρύτων

Τσίρος Κώστας Ολοκαύτωμα Ρωγών – Καλαβρύτων

Πανουτσόπουλος Νίκος Ολοκαύτωμα Ερύμανθου – Αχαΐας

Κα. Πανουτσοπούλου Ολοκαύτωμα Βραχνί – Καλαβρύτων

Παυλίδης Κώστας Δ. Αχαΐα

Κα. Παυλίδη Ολοκαύτωμα Ζαχλωρούς – Καλαβρύτων

Γκέλμπεσης Χρήστος Ολοκαύτωμα Κλειτορίας – Καλαβρύτων

Κα. Γκέλμπεση Ολοκαύτωμα Σκεπαστού – Καλαβρύτων

Ρούβαλης Μιχάλης Ολοκαύτωμα Σούβαρδου – Καλαβρύτων

Παλαμίδης Τάκης Ολοκαύτωμα Λαπατοχώρια – Καλαβρύτων

Κοκκινάκος Κώστας Ολοκαύτωμα Βλαχέρνας – Αρκαδίας

Σεμπράκης Γιάννης Ολοκαύτωμα Διαβολιτσίου – Οιχαλίας – Μεσσηνίας

Ζαχαρής Κώστας Ολοκαύτωμα Θεσ/νίκης

Κα. Ζαχαρή Ολοκαύτωμα Χορτιάτη – Πυλαίας – Θεσσαλονίκης

Πλατής Κώστας Μαρτυρικό Θέρμο – Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας

Σπουρνιάς Αλέξανδρος Μαρτυρική Μακρυρράχη – Δομοκού – Θεσσαλίας

Λαμπαρδάκης Μανώλης Ολοκαύτωμα Δίστομου – Δελφών

Κα. Λαμπαρδάκη Ολοκαύτωμα Αγίας Ευθυμίας – Δελφών

Μαθιουλάκης Γιώργος Μπλόκο Κοκκινιάς – Αθήνα

Κόκκαλη Ακυλίνα Μπλόκο Καλογρέζας – Αθήνα

Παπαϊωάννου Φώτης Μπλόκο Πειραιά

Κυπριώτης Δημήτρης Ολοκαύτωμα Ρόδου

Στάμος Τζίμης Ολοκαύτωμα Μεσοβουνίου – Εορδαίας – Κοζάνης – Μακεδονίας

Κανέλλος Κίμων Ολοκαύτωμα Πύργων – Εορδαίας – Κοζάνης – Μακεδονίας

Καρμαλής Μάριος Μαρτυρικό Ελευθεροχώρι – Πέλλας – Μακεδονίας

Αζναουρίδης Χρήστος Μαρτυρικό Ελευθεροχώρι – Πέλλας – Μακεδονίας

Ποιμενίδης Σάββας Μαρτυρικό Δομένικο Ελασσόνας – Θεσσαλίας

Κα. Ποιμενίδη Ολοκαύτωμα Τσαρίτσανης – Ελασσόνας – Θεσσαλίας

Πετρουλάκης Βασίλης Ολοκαύτωμα Κακόπετρου – Πλατανιά – Χανίων – Κρήτης

Μπενιουδάκης Μανώλης Ολοκαύτωμα Κίσαμου – Πλατανιά – Χανίων – Κρήτης

Αρβανίτης Γεώργιος Ολοκαύτωμα Σκινών – Πλατανιά – Χανίων – Κρήτης

Καρπουζάς Βαγγέλης Ολοκαύτωμα Μαλάθυρων – Κισάμου – Χανίων – Κρήτης

Βουτσογιαννάκης Αντώνης Μαρτυρικό Κοντομάρι – Χανίων – Κρήτης

Φαντάκης Στέλιος Ολοκαύτωμα Βρυσών – Αμαρίου – Ρεθύμνου – Κρήτης

Μενιουδάκης Μιχάλης Ολοκαύτωμα Ανωγείων – Ρεθύμνου – Κρήτης

Νασουφίδης Γιάννης Ολοκαύτωμα Κύμης – Ευβοίας

Βασιλείου Γρηγόρης Ολοκαύτωμα Ασπράγγελων – Ιωαννίνων

Καψής Περικλής Ολοκαύτωμα Ελάτης – Ιωαννίνων

Σπηλιώτης Θάνος Ολοκαύτωμα Δόλιανης – Ιωαννίνων

Γεωργιακόδης Κώστας Ολοκαύτωμα Καβαλλάρι – Ιωαννίνων

Στρατίκης Δημήτρης Ολοκαύτωμα Καλούτας – Ιωαννίνων

Κα Στρατίκη Ολοκαύτωμα Λιγκιάδες – Ιωαννίνων

Μπουκουβάλας Ευστάθιος Ολοκαύτωμα Τρίστενου – Ιωαννίνων

Κα. Μπουκουβάλα Ολοκαύτωμα Καλούτας – Ιωαννίνων

Μαρκόπουλος Βαγγέλης Ολοκαύτωμα Μεσοβούνι – Ιωαννίνων

Μοίραλης Γιάννης Για τα θύματα των Ελλήνων Εφέδρων Αξιωματικών – και των Σιδηροδρομικών στους ΣΕΚ – ΣΠΑΠ