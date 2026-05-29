Από την Πάτρα η εκκίνηση για τη «Μοτοπορεία Μνήμης DACHAU 2026»

Την Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Μια μοτοπορεία μνήμης, ξεκινά το 2026 από την Ελλάδα, με προορισμό το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Νταχάου.
Την Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026 και ώρα 5.30 – 6.30 τα μέλη που απαρτίζουν την «Μοτοπορεία Μνήμης DACHAU 2026» και που προέρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδος θα συγκεντρωθούν στο προαύλιο του Αγίου Ανδρέα Πατρών.
Από εκεί , όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, θα ξεκινήσει επίσημα, με την παρουσία του Δήμαρχου Πατρέων και του σ. Μητροπολίτη Πατρών, η μοτοδιαδρομή για να τιμηθούν τα Ελληνικά Ολοκαυτώματα, στα Στρατόπεδα συγκέντρωσης αιχμαλώτων του Β’Π.Π. Fossoli (Carpi – Μόντενα – Ιταλίας), Via Resia (Μπολζάνο Ιταλίας) και Νταχάου (Μόναχο – Γερμανίας).
Εκπροσωπήσεις Ολοκαυτωμάτων
Τζόβολος Θύμιος Ολοκαύτωμα Καλαβρύτων
Ολοκαυτώματα Μεγάλου Σπηλαίου Κ’ Αγ. Λαύρας – Καλαβρύτων
Τσίρος Κώστας Ολοκαύτωμα Ρωγών – Καλαβρύτων
Πανουτσόπουλος Νίκος Ολοκαύτωμα Ερύμανθου – Αχαΐας
Κα. Πανουτσοπούλου Ολοκαύτωμα Βραχνί – Καλαβρύτων
Παυλίδης Κώστας Δ. Αχαΐα
Κα. Παυλίδη Ολοκαύτωμα Ζαχλωρούς – Καλαβρύτων
Γκέλμπεσης Χρήστος Ολοκαύτωμα Κλειτορίας – Καλαβρύτων
Κα. Γκέλμπεση Ολοκαύτωμα Σκεπαστού – Καλαβρύτων
Ρούβαλης Μιχάλης Ολοκαύτωμα Σούβαρδου – Καλαβρύτων
Παλαμίδης Τάκης Ολοκαύτωμα Λαπατοχώρια – Καλαβρύτων
Κοκκινάκος Κώστας Ολοκαύτωμα Βλαχέρνας – Αρκαδίας
Σεμπράκης Γιάννης Ολοκαύτωμα Διαβολιτσίου – Οιχαλίας – Μεσσηνίας
Ζαχαρής Κώστας Ολοκαύτωμα Θεσ/νίκης
Κα. Ζαχαρή Ολοκαύτωμα Χορτιάτη – Πυλαίας – Θεσσαλονίκης
Πλατής Κώστας Μαρτυρικό Θέρμο – Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας
Σπουρνιάς Αλέξανδρος Μαρτυρική Μακρυρράχη – Δομοκού – Θεσσαλίας
Λαμπαρδάκης Μανώλης Ολοκαύτωμα Δίστομου – Δελφών
Κα. Λαμπαρδάκη Ολοκαύτωμα Αγίας Ευθυμίας – Δελφών
Μαθιουλάκης Γιώργος Μπλόκο Κοκκινιάς – Αθήνα
Κόκκαλη Ακυλίνα Μπλόκο Καλογρέζας – Αθήνα
Παπαϊωάννου Φώτης Μπλόκο Πειραιά
Κυπριώτης Δημήτρης Ολοκαύτωμα Ρόδου
Στάμος Τζίμης Ολοκαύτωμα Μεσοβουνίου – Εορδαίας – Κοζάνης – Μακεδονίας
Κανέλλος Κίμων Ολοκαύτωμα Πύργων – Εορδαίας – Κοζάνης – Μακεδονίας
Καρμαλής Μάριος Μαρτυρικό Ελευθεροχώρι – Πέλλας – Μακεδονίας
Αζναουρίδης Χρήστος Μαρτυρικό Ελευθεροχώρι – Πέλλας – Μακεδονίας
Ποιμενίδης Σάββας Μαρτυρικό Δομένικο Ελασσόνας – Θεσσαλίας
Κα. Ποιμενίδη Ολοκαύτωμα Τσαρίτσανης – Ελασσόνας – Θεσσαλίας
Πετρουλάκης Βασίλης Ολοκαύτωμα Κακόπετρου – Πλατανιά – Χανίων – Κρήτης
Μπενιουδάκης Μανώλης Ολοκαύτωμα Κίσαμου – Πλατανιά – Χανίων – Κρήτης
Αρβανίτης Γεώργιος Ολοκαύτωμα Σκινών – Πλατανιά – Χανίων – Κρήτης
Καρπουζάς Βαγγέλης Ολοκαύτωμα Μαλάθυρων – Κισάμου – Χανίων – Κρήτης
Βουτσογιαννάκης Αντώνης Μαρτυρικό Κοντομάρι – Χανίων – Κρήτης
Φαντάκης Στέλιος Ολοκαύτωμα Βρυσών – Αμαρίου – Ρεθύμνου – Κρήτης
Μενιουδάκης Μιχάλης Ολοκαύτωμα Ανωγείων – Ρεθύμνου – Κρήτης
Νασουφίδης Γιάννης Ολοκαύτωμα Κύμης – Ευβοίας
Βασιλείου Γρηγόρης Ολοκαύτωμα Ασπράγγελων – Ιωαννίνων
Καψής Περικλής Ολοκαύτωμα Ελάτης – Ιωαννίνων
Σπηλιώτης Θάνος Ολοκαύτωμα Δόλιανης – Ιωαννίνων
Γεωργιακόδης Κώστας Ολοκαύτωμα Καβαλλάρι – Ιωαννίνων
Στρατίκης Δημήτρης Ολοκαύτωμα Καλούτας – Ιωαννίνων
Κα Στρατίκη Ολοκαύτωμα Λιγκιάδες – Ιωαννίνων
Μπουκουβάλας Ευστάθιος Ολοκαύτωμα Τρίστενου – Ιωαννίνων
Κα. Μπουκουβάλα Ολοκαύτωμα Καλούτας – Ιωαννίνων
Μαρκόπουλος Βαγγέλης Ολοκαύτωμα Μεσοβούνι – Ιωαννίνων
Μοίραλης Γιάννης Για τα θύματα των Ελλήνων Εφέδρων Αξιωματικών – και των Σιδηροδρομικών στους ΣΕΚ – ΣΠΑΠ
