Πάτρα: Κλείνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη στις 2 Ιουνίου -Ξεκινούν οι εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών κλείνει από την ερχόμενη Τρίτη, 2 Ιουνίου, λόγω εργασιών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Το αναγνωστικό κοινό, για την εξυπηρέτησή του, μπορεί να απευθύνεται στο Παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην οδό Φωκαίας 26 (Πλατεία Ελευθερίας, τηλ. 2610 312745).

Η αποκατάσταση του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης είναι ένα μεγάλο έργο που αφορά τον Πολιτισμό και την πόλη μας. Η λειτουργία της, μετά το τέλος των εργασιών, θα ανταποκρίνεται στον σύγχρονο πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, ειδικά για τα παιδιά και τη νεολαία.

Στο ισόγειο του κτιρίου θα διαμορφωθεί μεγάλη νεανική βιβλιοθήκη, με στόχο να δημιουργηθεί ένα νέο νεολαιίστικο στέκι στην πόλη μας. Μαζί με την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τους χώρους δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, η νέα γενιά θα έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με το βιβλίο και τη γνώση, με τη δύναμη που έχουν και τις δυνατότητες που τους δίνουν για να γνωρίσουν τον κόσμο και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.