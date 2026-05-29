Πανεπιστήμιο Πατρών: O Μανόλης Κορρές αναγορεύεται Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με εκθέσεις, σεμινάρια και ημερίδες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Τελετή Αναγόρευσης του Yousef Saad, CSE Distinguished Professor, Department of Computer Science and Engineering, University of Minnesota, USA σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών | 04.06.2026, 11:00

Ο Yousef Saad, CSE Distinguished Professor, Department of Computer Science and Engineering, University of Minnesota, USA θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος, Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Χρήστο Κακλαμάνη. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου, Yousef Saad με τίτλο: «A journey through Mathematics and Computing: From Algiers to Minnesota».

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση και την πρόσκληση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τελετή Αναγόρευσης του Μανόλη Κορρέ σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών | 09.06.2026, 19:00

Ο Μανόλης Κορρές, Αρχιτέκτων, Ακαδημαϊκός θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Καθηγητής του Τμήματος Πέτρος Κουφόπουλος, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών από τον Πρόεδρο του Τμήματος Καθηγητή, Ιωάννη Αίσωπο. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Μανόλη Κορρέ «Το πολύπτυχον του Ηρωδείου».

Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση και την πρόσκληση μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ημερίδα ενημέρωσης για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών | 29.05.2026 , 10.00 – 16.00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Βραδιές Μουσείου: Συνομιλώντας με τα «Ζώα» | 29.05.2026, 17:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Από την πρόγνωση του καιρού στον ενεργειακό σχεδιασμό: ο ρόλος της Μετεωρολογίας στις ενεργειακές αγορές | 29.05.2026, 12:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο Ilia Forum 2026 |05-06.06.2026

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο Ilia Forum 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στο Ilis Congress Center, συνεδριακό κέντρο του Aldemar Olympian Village, με παράλληλη διαδικτυακή μετάδοση μέσω της πλατφόρμας LiveOn.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σύνδεσμο εγγραφής στο συνέδριο καθώς και το πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δράση για Προαγωγή Ψυχικής Υγείας: «Walk and Talk- Αποφόρτιση πριν την εξεταστική » | 05.06.2026, 10:00-11:00

Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΨΥΣΥΠ) στο πλαίσιο υλοποίησης του ΥΕ2 με τίτλο: «Υπηρεσίες Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πανεπιστημίου Πατρών», Φ.Κ. 83955 της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ και υποστήριξη Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Πανεπιστημίου Πατρών» με Κωδικό ΟΠΣ 6018935, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, κα Ελένη Αλμπάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, διοργανώνει μία δράση για την προαγωγή της ψυχικής υγείας πριν την περίοδο της εξεταστικής, κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου με τίτλο «Walk and Talk-Αποφόρτιση πριν την εξεταστική».

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΜΕΤ: Έκθεση "Παραδοσιακό παιχνίδι: Ανακαλύπτω, παίζω, δημιουργώ"

Μάιος, ο μήνας των Μουσείων! 18 Μαΐου, Διεθνής Ημέρα Μουσείων!

Θέμα Εορτασμού Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026 "Τα Μουσεία ενώνουν τον κόσμο"

Ο Εορτασμός της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026 στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας ολοκληρώνεται με :

την εκδήλωση Εκδήλωση "Επιστήμες, τέχνες, παιχνίδι ενώνουν τον κόσμο" και

την έκθεση Έκθεση "Παραδοσιακό Παιχνίδι: Ανακαλύπτω, Παίζω, Δημιουργώ"

Την Επιστημονική επιμέλεια του Δικτύου και της έκθεσης είχε η Κλείω Γκουγκουλή, αφ. Καθηγήτρια Τμήματος ΙΑ ΠΠ, ενώ για την υλοποίηση συνεργάστηκαν με το ΜΕΤ ΠΠ η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση-Πολιτιστικά θέματα, σχολεία της Αχαΐας, τα ΚΑΠΗ Πατρών και Αιγίου και φοιτητές από τα Τμήματα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, Βιολογίας και Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έκθεση είναι επισκέψιμη στο ΜΕΤ από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-14.00 έως 31.12.2026.

26η Διημερίδα Τμημάτων – Γραφείων ΔΔΗΣΕΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ | 24 – 27.6.2026 | Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα της διημερίδας καθώς λοιπά χρήσιμα στοιχεία μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πανεπιστήμιο Πατρών: Στρατηγική συνάντηση με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων EUNICoast

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο στρατηγικών συναντήσεων υψηλού επιπέδου (11-12 Μαΐου 2026) στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο υποδέχθηκε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων EUNICoast. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, κ. Marcos Nadal, και του Προέδρου του Πανεπιστημίου Le Havre Normandie (επισπεύδοντος ιδρύματος της Συμμαχίας), κ. Pedro Lages Dos Santos, επισφράγισε τον κεντρικό και καθοριστικό ρόλο του Πανεπιστημίου Πατρών σε αυτή την πρωτοποριακή παράκτια ακαδημαϊκή συμμαχία.

Στρατηγική Σύγκλιση με την Πρυτανική Αρχή Κορυφαία στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα, τον Αντιπρύτανη Στρατηγικής Διεθνοποίησης και Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου EUNICoast, Καθηγητή Διονύσιο Μαντζαβίνο, και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Οικονομικών Θεμάτων, Καθηγητή Ιωάννη Βενέτη.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον στρατηγικό ρόλο και τη συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών εντός της Συμμαχίας. Στα κύρια σημεία της ατζέντας περιλαμβάνονταν η θεσμική ενσωμάτωση της EUNICoast στην κεντρική στρατηγική του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την πλήρη εναρμόνιση με τις βασικές του αποστολές: την Εκπαίδευση, την Έρευνα και την Καινοτομία. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές βιωσιμότητας της Συμμαχίας, με έμφαση στη μακροπρόθεσμη θεσμική δέσμευση για την προώθηση της αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση και την κοινή ερευνητική στρατηγική.

Ένα Μοναδικό Μοντέλο Βιωσιμότητας: Ο Πρότυπος Βιολογικός Ελαιώνας του Πανεπιστημίου Σε μια συμβολική κίνηση που αντανακλά τη δέσμευση του Ιδρύματος στην καινοτομία και την αειφορία, ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας προσέφερε στους προσκεκλημένους αναμνηστικά δώρα, μεταξύ των οποίων και το εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο που παράγει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του Πρότυπου Βιολογικού Ελαιώνα του Πανεπιστημίου, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που περιλαμβάνει τη διαχείριση περίπου 6.300 ελαιόδεντρων σε μια έκταση 600 στρεμμάτων, με τη χρήση προηγμένων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και γεωργίας ακριβείας. Οι εκπρόσωποι της EUNICoast εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από αυτό το «ζωντανό εργαστήριο», το οποίο συνδυάζει την παραδοσιακή καλλιέργεια με την ψηφιακή παρακολούθηση και τη βιολογική προστασία χωρίς χημικά σκευάσματα. Αυτή η μοναδική σύγκλιση ψηφιακής διαχείρισης και πρωτογενούς παραγωγής αναδείχθηκε ως βέλτιστη πρακτική καινοτομίας και κυκλικής οικονομίας, και πρόκειται να παρουσιαστεί στο προσεχές ενημερωτικό δελτίο της Συμμαχίας.

Επιχειρησιακή Συνέργεια και Μελλοντική Πορεία Νωρίτερα τη Δευτέρα 11 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση εργασίας στην αίθουσα της Συγκλήτου με την Ομάδα EUNICoast του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου συζητήθηκε η μετάβαση της Συμμαχίας από τη φάση του έργου σε μια περίοδο θεσμικής εδραίωσης και μετασχηματισμού. Ο στρατηγικός διάλογος συνεχίστηκε την Τρίτη 12 Μαΐου, με μια σειρά εξειδικευμένων συναντήσεων μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και μελών του Ιδρύματος από τις ομάδες των Πακέτων Εργασίας και των Κέντρων Διδασκαλίας & Έρευνας (Teaching & Research Hubs) της EUNICoast.

Οι στοχευμένες αυτές συναντήσεις επέτρεψαν την εμβάθυνση σε συγκεκριμένα λειτουργικά ζητήματα, αναδεικνύοντας παράλληλα το υψηλό επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό με το οποίο εισφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών στη Συμμαχία. Όλες οι συνεδρίες χαρακτηρίστηκαν από μια ζωντανή ανταλλαγή απόψεων, με τα μέλη της ομάδας του Πανεπιστημίου να καταθέτουν καίριες προτάσεις για τα επόμενα βήματα και τον μελλοντικό σχεδιασμό της Συμμαχίας, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση του αποτυπώματος του έργου της.

Συνολικά, οι στρατηγικές συναντήσεις του διημέρου επιβεβαίωσαν τη δέσμευση του Πανεπιστημίου Πατρών στην καινοτομία και τη διεθνή εξωστρέφεια, ενισχύοντας τον ρόλο του ως καταλύτη αριστείας εντός της Συμμαχίας EUNICoast.

Πολυπληθής συμμετοχή φοιτητών στο Σεμινάριο «Έρευνα και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Επετειακή Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τα Πέντε Χρόνια του ΠΜΣ «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης»

Το ΠΜΣ «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών τίμησε, το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, τα πέντε χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας του με μια επετειακή ημερίδα υψηλού επιπέδου, με τίτλο «Αναζητώντας μεγαλύτερη επιχειρηματική αξία σε ένα περιβάλλον κοινωνικής ευθύνης». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην Αίθουσα ΠΑΜ 17 και συγκέντρωσε εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, αποφοίτους, φοιτητές/-τριες, στελέχη της βιομηχανίας και επαγγελματίες του κλάδου της λογιστικής & χρηματοοικονομικής.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

«Από το Μεσολόγγι της Μνήμης στην Ελληνική Χορευτική Παράδοση» – Μια συγκλονιστική μουσικοχορευτική βραδιά του Συλλόγου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Πανεπιστημίου Πατρών αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στο κατάμεστο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, η μουσικοχορευτική παράσταση του Συλλόγου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Πανεπιστημίου Πατρών (Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π.), στο πλαίσιο των «Πολιτιστικών 2026» της Επιτροπής Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Ιδρύματος.

Η φετινή εκδήλωση, με τίτλο «Από το Μεσολόγγι της Μνήμης στην Ελληνική Χορευτική Παράδοση», αποτέλεσε ένα πολυεπίπεδο καλλιτεχνικό και τιμητικό αφιέρωμα στην ελληνική χορευτική και μουσική κληρονομιά, με ιδιαίτερη έμφαση στην επέτειο των 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, γεγονός που σφράγισε τη συλλογική ιστορική μνήμη του ελληνισμού.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ολοκληρώθηκε το 4ο UP FM Festival της πολιτιστικής ομάδας του UP FM του Πανεπιστημίου Πατρών

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 το 4ο Μουσικό Φεστιβάλ της Πολιτιστικής Ομάδας του UP FM στον Κήπο του Σκαγιοπούλειου Ιδρύματος. Περισσότεροι από 4.500 θεατές κατέκλυσαν τον χώρο και έγιναν μέρος μιας μεγάλης γιορτής μουσικής και πολιτισμού, απολαμβάνοντας ζωντανά τους Φοίβο Δεληβοριά, Stolen Mic και Cilia Katrali σε μια βραδιά που επιβεβαίωσε πως το UP FM Festival έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Πάτρας. Το φεστιβάλ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά πως ο πολιτισμός μπορεί να είναι ανοιχτός, συμμετοχικός και ζωντανός, μετατρέποντας τον Κήπο του Σκαγιοπούλειου σε ένα σημείο συνάντησης ανθρώπων κάθε ηλικίας που ενώθηκαν μέσα από τη μουσική.

Η Πολιτιστική Ομάδα του UP FM, ευχαριστεί θερμά την Επιτροπή Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών για την πολύτιμη οικονομική στήριξη, που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνει στο Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα για τη φιλοξενία και τη δωρεάν παραχώρηση του πανέμορφου χώρου του, καθώς και στον Δήμο Πατρέων για τη στήριξη και τη συμβολή του στις ανάγκες της διοργάνωσης.

Πάνω απ’ όλα, όμως, ευχαριστεί την ομάδα εθελοντών του UP FM, που με αφοσίωση, ενέργεια και αμέτρητες ώρες προσπάθειας έκαναν το 4ο UP FM Festival 2026 πραγματικότητα.

Ραντεβού στο επόμενο φεστιβάλ — ακόμη πιο δυνατά, ακόμη πιο μουσικά.

Διάκριση Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διεθνή επιστημονική διάκριση του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Ανδρέα Καζαντζίδη, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: