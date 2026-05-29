Οι απρόσμενες απαντήσεις των υποψηφίων στις Πανελλήνιες: «Οι ηλικιωμένοι παίζουν τάβλι στα ΚΑΠΗ, δεν είναι μόνοι»

Το θέμα που «έπεσε» ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία , με τους υποψήφιους να καλούνται να αναπτύξουν ένα κείμενο 350 έως 400 λέξεων για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο θα εξηγούσαν τους λόγους που κατά τη γνώμη τους αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας , ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών.

Με τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία ξεκίνησαν σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους μαθητές των ΓΕΛ, σηματοδοτώντας την έναρξη της φετινής δοκιμασίας για χιλιάδες υποψηφίους.

Η ώριμη απάντηση του μαθητή

Μιλώντας μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, ο μαθητής ανέφερε ότι το βασικό θέμα αφορούσε τη μοναξιά, ένα ζήτημα που, όπως είπε, επηρεάζει έντονα τη σημερινή γενιά.

«Τα θέματα μιλούσαν για τη μοναξιά, κάτι που τα τελευταία χρόνια απασχολεί πάρα πολύ τη δική μου γενιά, γιατί περάσαμε τον COVID, περάσαμε μία κατάσταση στην οποία ήμασταν συνεχώς μπροστά σε μία οθόνη. Εξοικειωθήκαμε περισσότερο από τις υπόλοιπες γενιές με το διαδίκτυο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, στα ζητούμενα των θεμάτων υπήρχε επίσης αναφορά στην τρίτη ηλικία και στη σχέση των νέων με τους μεγαλύτερους ανθρώπους, καθώς και στο χάσμα που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στις γενιές.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι το τρίτο θέμα έδινε αφορμή για προβληματισμό γύρω από την αυτογνωσία και τη σημασία της κατανόησης του εαυτού μας.

«Μέσα από το κείμενο έπρεπε να αντιληφθεί κανείς πώς μπορεί να καταλάβει πρώτα τον εαυτό του, ώστε να μην οδηγηθεί σε ακραίες καταστάσεις. Είτε αυτό έχει να κάνει με την κατάθλιψη, είτε με το να κλείνεται κάποιος στον εαυτό του και να μην έχει έναν κύκλο ανθρώπων γύρω του, είτε πρόκειται για την οικογένεια, το σχολείο ή οτιδήποτε άλλο», είπε.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι στο πλαίσιο της απάντησής του αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο της απώλειας ανθρώπινης ζωής ως την πιο ακραία συνέπεια της απομόνωσης και των ψυχικών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας νέος άνθρωπος.

Τι αναφέρουν και άλλοι μαθητές

Ως βατά περιγράφουν τα θέματα που «έπεσαν» στη Νεοελληνική Γλώσσα και Έκθεση οι πρώτοι υποψήφιοι που βγήκαν από τις αίθουσες που διεξάγονται οι Πανελλαδικές 2026.

«Ήταν για να γράψουμε στη σχολική εφημερίδα, να γράψουμε για τη μοναξιά, για τους νέους και την τρίτη ηλικία και να γράψουμε πώς μπορούν αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες να κοινωνικοποιηθούν μαζί» ανέφερε μια κοπέλα.

«Είχα διαβάσει αυτό το θέμα, γιατί περίμενα ότι θα πέσει είτε αυτό που έπεσε είτε ένα άλλο το οποίο ελπίζα και νομίζω ότι τα πήγα καλά. Έλεγα ότι θα πέσει η μοναξιά ή η τεχνητή νοημοσύνη. Εντάξει, φέτος δίνω πιο πολύ για να δω πώς θα τα πάω και γιατί θέλω να ξαναδοκιμάσω και του χρόνου για τη σχολή που θέλω να περάσω. Αλλά νομίζω ότι φέτος έχω πάρει μια χαρά βαθμό. […] Δεν ένιωθα άγχος, εντάξει, πολύ λίγο. Πάμε για τα επόμενα. Ευελπίδων Στρατιωτική Σχολή στοχεύω» προσέθεσε.