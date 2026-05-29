Νίκος Παππάς: Αιχμές για Φάμελλο περί στασιμότητας του κόμματος, πίεση για καθαρές αποφάσεις

Σαφές μήνυμα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά προς τον Σωκράτη Φάμελλο έστειλε ο Νίκος Παππάς, με φόντο τις διεργασίες που προκαλεί στην Κεντροαριστερά η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, της «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης». Ο πρώην υπουργός άφησε αιχμές για στασιμότητα, ζήτησε καθαρές αποφάσεις και έθεσε θέμα πολιτικής και ηθικής τάξης για όσους σκέφτονται να μετακινηθούν χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους.

Ο Νίκος Παππάς, σε μια παρέμβαση που διαβάζεται και ως πίεση προς τον Σωκράτη Φάμελλο, υπογράμμισε ότι το κόμμα δεν μπορεί να κάνει πως δεν βλέπει τα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο Αλέξης Τσίπρας με την «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη». Σε μια περίοδο κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ αναζητεί ρόλο στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο Νίκος Παππάς έστειλε μήνυμα πως «τα ψέματα τελείωσαν».

«Υπάρχει ένας άλλος πολιτικός σχηματισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως δευτερεύουσα εξέλιξη. «Το έντιμο και το ηθικό είναι ότι αν κάποιος θέλει να μετακινηθεί, να παραδώσει την έδρα του και να πάει εκεί που επιθυμεί», είπε ο Νίκος Παππάς, απορρίπτοντας εμμέσως κάθε σενάριο «πλειστηριασμού εδρών».

Η παρέμβασή του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στις πιθανές μετακινήσεις βουλευτών. Ο Νίκος Παππάς έστρεψε τα βέλη του και προς το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ηγεσία και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως είπε, από τον Μάρτιο «δεν έχει γίνει κανένα βήμα» για την υλοποίησή τους, περιγράφοντας μια εικόνα πολιτικής ακινησίας.

Κατά τον πρώην υπουργό, η στασιμότητα αυτή δεν είναι άσχετη με τη δημοσκοπική φθορά του κόμματος. «Πρέπει να υπάρξει πολιτική εξήγηση», σημείωσε, επιμένοντας ότι η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ «δεν αντιστοιχεί στις δυνατότητες του χώρου». Η φράση αυτή εκλήφθηκε ως ευθεία πίεση προς την Κουμουνδούρου να εγκαταλείψει τη διαχείριση χαμηλών τόνων και να λάβει αποφάσεις πριν οι εξελίξεις την προσπεράσουν.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Παππάς επανέφερε το ζήτημα των συμμαχιών στην Κεντροαριστερά, υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει να επιδιώξει συνεργασίες «με όσους θέλουν και όσους μπορούν». Ωστόσο, έσπευσε να προσθέσει ότι μέχρι στιγμής δεν διακρίνει ουσιαστική πρόοδο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επίκληση της ενότητας δεν αρκεί, αν δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη στρατηγική.

«Τα κόμματα, είτε καταφέρνουν να οικοδομήσουν συμμαχίες είτε όχι, προετοιμάζονται για την εκλογική μάχη», ανέφερε, βάζοντας στο τραπέζι την ανάγκη οργανωτικής και πολιτικής ετοιμότητας. Με άλλα λόγια, ο κ. Παππάς ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί ως κόμμα που προετοιμάζεται για εκλογές και όχι ως σχηματισμός που αναμένει τις εξελίξεις.