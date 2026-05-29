Πάτρα: Αυξημένη η ζήτηση για ελληνικούς προορισμούς για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος- Ποιοι προορισμοί πρωταγωνιστούν

Με αυξημένο ενδιαφέρον κυρίως για προορισμούς του εσωτερικού κινείται η ταξιδιωτική κίνηση ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τους περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν ελληνικά νησιά και κοντινές αποδράσεις, ενώ περιορισμένη παραμένει η ζήτηση για το εξωτερικό.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr η Άντα Κεραμιδά από το Fastravel by Keramidas, «η ζήτηση για το τριήμερο υπάρχει κυρίως για εσωτερικούς προορισμούς», επισημαίνοντας ότι δεν καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση για ταξίδια στο εξωτερικό το συγκεκριμένο διάστημα.

Σύμφωνα με την ίδια, «οι προορισμοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, η Σύρος, η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά, ενώ ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζει και η Λευκάδα, καθώς πολλοί επιλέγουν να ταξιδέψουν οδικώς, αποφεύγοντας το αυξημένο κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων».

Η κ. Κεραμιδά σημειώνει ότι «η φετινή κίνηση για το τριήμερο κινείται περίπου στα ίδια επίπεδα με προηγούμενες χρονιές, ωστόσο παράγοντες όπως το γεγονός ότι τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά επηρεάζουν τη συνολική εικόνα της αγοράς».

Παράλληλα, αναφέρεται και στις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι υπάρχει αναστάτωση λόγω του πολέμου στην περιοχή, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να ακυρώνουν προγραμματισμένες πτήσεις για τις οποίες είχαν ήδη εκδοθεί εισιτήρια. Όπως επισημαίνει, «η κατάσταση αυτή έχει επηρεάσει την ταξιδιωτική κίνηση και έχει δημιουργήσει επιπλέον αβεβαιότητα στους ταξιδιώτες».