ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ

Οι γιατροί που εφημερεύουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026

Από 7 π.μ. Δευτέρας έως 7 π.μ. Τρίτης

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:

Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ:

Τρίγκα Κωνσταντίνα
Κορίνθου 275,26221 Πάτρα
Τηλέφωνο:6974192118

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:

Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422

