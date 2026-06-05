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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Ιουνίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Ιουνίου 2026

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το ορθόδοξο Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Δωρόθεος / Δωροθέα, Πλούταρχος, Κύνθια / Κύνθιος, Απόλλων / Απόλλωνας, Νίκανδρος / Νικανδρία, Σεληνιάς / Σελήνιος / Σελήνη / Σελίνα

Θρησκευτική Εορτή

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:Αγίου Δωροθέου, Επισκόπου ΤύρουΑγίων 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου (Απόλλωνος, Πλουτάρχου, Μαρκιανού, Νικάνδρου κ.ά.)Αγίου Χριστοφόρου του ΡωμαίουΑγίου Κόνωνος του εν Ιορδάνη

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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