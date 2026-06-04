Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Ιουνίου

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το ορθόδοξο Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Μάρθα, Μητροφάνης / Μητροφάνα

Θρησκευτική Εορτή

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:Αγίων Μάρθας και Μαρίας, των αδελφών του Λαζάρου, Αγίου Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Οσίας Σοφίας της Αίνου Θράκης, Οσιομάρτυρος Ιωάννου, ηγουμένου της ΜοναγρίαςΟσίου Αλωνίου