Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Ιουνίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα
Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το ορθόδοξο Εορτολόγιο, γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Μάρθα, Μητροφάνης / Μητροφάνα
Θρησκευτική Εορτή
Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:Αγίων Μάρθας και Μαρίας, των αδελφών του Λαζάρου, Αγίου Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Οσίας Σοφίας της Αίνου Θράκης, Οσιομάρτυρος Ιωάννου, ηγουμένου της ΜοναγρίαςΟσίου Αλωνίου
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