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Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Ιουνίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Ιουνίου 2026

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό Εορτολόγιο γιορτάζουν τα εξής ονόματα:Ιερία / ΙέρειαΥπατία / Υπάτης / Υπατούλα / ΠατούλαΛουκιλλιανός / Λουκιανός (που δεν γιορτάζει στις 15 Οκτωβρίου)

Θρησκευτική Εορτή

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:Οσίας ΙερίαςΑγίων Μαρτύρων Λουκιλλιανού, Παύλης και των 4 νηπίων Κλαυδίου, Υπατίου, Παύλου και ΔιονυσίουΟσίου Αθανασίου του θαυματουργούΟσίου Πάππου, Επισκόπου Χυτρών, Αγίου Ιωσήφ, Ιερομάρτυρος Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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