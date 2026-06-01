Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1η Ιουνίου

Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 είναι η μεγάλη κινητή εορτή του Αγίου Πνεύματος (και της Αγίας Τριάδας).

Σύμφωνα με το Ορθόδοξο Εορτολόγιο, τα ονόματα που γιορτάζουν εκείνη την ημέρα είναι:Τριάδα, Τριάδος, Ιουστίνος, Ιουστή, Ιουστίνα, Ευέλπιστος, Ευελπίστη, Γερακίνα, Γεράκης, Θεσπέσιος, Θεσπέσια, Χαρίτων, Χαριτώ (από τους συν-μαρτυρήσαντες με τον Άγιο Ιουστίνο)

Εκκλησιαστικές Εορτές & ΜνήμεςΔευτέρα του Αγίου ΠνεύματοςΆγιος Ιουστίνος ο Φιλόσοφος και ΑπολογητήςΆγιοι Μάρτυρες Ιέραξ, Ευέλπιστος, Λιβεριανός, Παίων, Χαρίτων και ΧαριτώΆγιος ΘεσπέσιοςΣημείωση: Λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος, η ημέρα αυτή αποτελεί επίσημη αργία για το Δημόσιο, τις τράπεζες και συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους.