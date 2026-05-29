Σοβαρό τροχαίο στην Πύργου - Κυπαρισσίας με δύο τραυματίες

Σύγκρουση δυο οχημάτων στη διασταύρωση με την παρακαμπτήριο Πύργου – Ολυμπίας
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι της Παρασκευής, στη διασταύρωση της εθνικής οδού Πύργου – Κυπαρισσίας με την παρακαμπτήριο Πύργου – Ολυμπίας, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκαν δυο οχήματα πλαγιομετωπικά.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση.
Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά των τραυματιών.
Τραυματίστηκε η συνεπιβάτης από το πρώτο όχημα και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.
πηγή ilialive.gr
