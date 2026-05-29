Στο 50% οι πληρότητες στα Καλάβρυτα για του Αγίου Πνεύματος

Με μειωμένη τουριστική κίνηση υποδέχονται τα Καλάβρυτα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της περιοχής διαμορφώνονται μόλις στο 50%.

Δύο παράγοντες που επιβαρύνουν την εικόνα, είναι τόσο η διακοπή των δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου όσο και η ημερολογιακή μεταφορά του Φεστιβάλ Χελμού, το οποίο φέτος θα πραγματοποιηθεί από 19 έως 22 Ιουνίου, δηλαδή αργότερα από ό,τι συνήθως καθώς τα προηγούμενα χρόνια γινόταν αυτό το τριήμερο και αποτελούσε μια σημαντική κινητήρια δύναμη κρατήσεων που στο ενίσχυε αισθητά τα ποσοστά πληρότητας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Τουριστικών Καταλυμάτων Καλαβρύτων, Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, αναλύει την κατάσταση μιλώντας στο thebest.gr: «Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα 40% των καταλυμάτων της περιοχής που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, αφενός λόγω εποχικότητας και αφετέρου λόγω της πεσμένης ζήτησης. Από αυτά που είναι ανοιχτά, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, υπάρχει μια πληρότητα της τάξης του 50%».

Ωστόσο, ο κ. Δαφαλιάς εκφράζει αισιοδοξία για τις επόμενες εβδομάδες, επισημαίνοντας ότι το Φεστιβάλ Χελμού αναμένεται να αναπληρώσει μέρος της χαμένης κίνησης. «Σε ό,τι αφορά το τριήμερο του Φεστιβάλ, υπάρχει ήδη μεγάλη κινητικότητα και σημαντική ροή κρατήσεων», τονίζει, υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο γεγονός παραμένει ισχυρός μοχλός τουριστικής ανάπτυξης για την ευρύτερη ορεινή περιοχή, ανεξάρτητα από την ημερολογιακή του θέση.