Πώς έγραψαν οι εξεταζόμενοι, την πρώτη ημέρα των πανελληνίων στην Πάτρα - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Χαμογελαστοί έβγαιναν από τα εξεταστικά κέντρα και της Πάτρας, οι περισσότεροι υποψήφιοι των πανελλήνιων εξετάσεων.

Τόσο το θέμα της έκθεσης όσο και τα υπόλοιπα ζητούμενα κατά την πρώτη ημέρα των πανελληνίων, φαίνεται πως βρήκαν την πλειονότητα των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ικανοποιημένους από την απόδοσή τους.

Το πληροφοριακό κείμενο επικεντρωνόταν στο φαινόμενο της υπογεννητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και στη σχέση του με την αυξανόμενη κοινωνική απομόνωση.

Οι μαθητές κλήθηκαν να εξετάσουν τα αίτια και τις συνέπειες της μοναξιάς, καθώς και να διατυπώσουν προτάσεις που θα ενισχύσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ νέων και ηλικιωμένων.

Οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν τα θέματα κατανοητά, σύγχρονα και προσιτά, τονίζοντας πως απαιτούσαν ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ουσιαστικής επιχειρηματολογίας.

Στην Αχαΐα, φέτος συμμετέχουν συνολικά 3.212 μαθητές και μαθήτριες, αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρυσι, όταν οι υποψήφιοι ανέρχονταν σε 3.144.

