Πώς έγραψαν οι εξεταζόμενοι, την πρώτη ημέρα των πανελληνίων στην Πάτρα - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Ακούστε τι είπαν στην κάμερα του thebest
Χαμογελαστοί έβγαιναν από τα εξεταστικά κέντρα και της Πάτρας, οι περισσότεροι υποψήφιοι των πανελλήνιων εξετάσεων.
Τόσο το θέμα της έκθεσης όσο και τα υπόλοιπα ζητούμενα κατά την πρώτη ημέρα των πανελληνίων, φαίνεται πως βρήκαν την πλειονότητα των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ικανοποιημένους από την απόδοσή τους.
Το πληροφοριακό κείμενο επικεντρωνόταν στο φαινόμενο της υπογεννητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και στη σχέση του με την αυξανόμενη κοινωνική απομόνωση.
Οι μαθητές κλήθηκαν να εξετάσουν τα αίτια και τις συνέπειες της μοναξιάς, καθώς και να διατυπώσουν προτάσεις που θα ενισχύσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ νέων και ηλικιωμένων.
Οι εκπαιδευτικοί χαρακτήρισαν τα θέματα κατανοητά, σύγχρονα και προσιτά, τονίζοντας πως απαιτούσαν ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ουσιαστικής επιχειρηματολογίας.
Στην Αχαΐα, φέτος συμμετέχουν συνολικά 3.212 μαθητές και μαθήτριες, αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρυσι, όταν οι υποψήφιοι ανέρχονταν σε 3.144.
Πως σχολιάζουν οι εξεταζόμενοι τα θέματα της πρώτης ημέρας
Το πρόγραμμα των Πανελλήνιων
Μετά τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους μαθητές των Γενικών λυκείων και τα Νέα Ελληνικά για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).
Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).
Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).
Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, στις 2 Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026.
Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.
