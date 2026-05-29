Αχαΐα: Πάνω από 80% η πληρότητα στα ξενοδοχεία για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος- Στο επίκεντρο Αιγιάλεια και Δυτική Αχαΐα

Παρά τη μικρότερη δυναμική που παρουσιάζει σε σχέση με άλλες χρονιές η φετινή καλοκαιρινή σεζόν, αυξημένη εμφανίζεται η ζήτηση για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αχαΐα, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της ελληνικής αγοράς και ιδιαίτερα των επισκεπτών από την Αττική.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ένωση Ξενοδόχων Αχαΐας, Δημήτρης Διαμαντόπουλος, «υπάρχει μια ζήτηση για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη γενικά στην περιοχή της Αχαΐας, στην Αιγιάλεια και στη Δυτική Αχαΐα», επισημαίνοντας ότι η περιοχή αποτελεί έναν προσιτό προορισμό για σύντομες αποδράσεις. Όπως τονίζει, «είμαστε 220 χιλιόμετρα από την Αθήνα και υπάρχει εύκολη πρόσβαση τόσο από την πρωτεύουσα όσο και από γειτονικές περιοχές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ζήτηση προέρχεται κυρίως από την ελληνική αγορά και ιδιαίτερα από τον νομό Αττικής, με την πληρότητα να κινείται πάνω από 80%». Ωστόσο, διευκρινίζει ότι η αυξημένη κίνηση περιορίζεται αποκλειστικά στο τριήμερο, καθώς «οι περισσότεροι επισκέπτες πραγματοποιούν δύο διανυκτερεύσεις, το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα αναχωρούν».

Ο κ. Διαμαντόπουλος επισημαίνει ότι κάθε χρόνο καταγράφεται ενδιαφέρον για την περιοχή της Αχαΐας το συγκεκριμένο τριήμερο, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι «γενικά το τριήμερο δεν είναι κάτι σημαντικό για τον κλάδο». Όπως εξηγεί, το πραγματικό ενδιαφέρον των ξενοδόχων επικεντρώνεται συνολικά στην τουριστική σεζόν, «από τον Μάιο μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου», καθώς αυτή καθορίζει την πορεία της χρονιάς για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, αναφέρει ότι το τριήμερο λειτουργεί θετικά κυρίως για τα ξενοδοχεία που δεν συνεργάζονται με τουριστικά γραφεία του εξωτερικού και στηρίζονται περισσότερο στην ελληνική αγορά. Όπως σημειώνει, «πρόκειται για μια περίοδο που θυμίζει το Πατρινό Καρναβάλι για την Πάτρα, όχι όμως σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο».

Παράλληλα, τονίζει ότι ανάλογη ζήτηση υπήρχε και το 2024 και το 2025, εξηγώντας πως επειδή πρόκειται για κινητή εορτή, όταν συμπίπτει με περιόδους όπως ο Ιούλιος, όπου τα σχολεία είναι κλειστά, η τουριστική κίνηση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει, «υπάρχει και φέτος ενδιαφέρον, παρότι δεν πέφτει σε τόσο ευνοϊκή περίοδο».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας υπογραμμίζει ότι το βασικό ζητούμενο για τον κλάδο παραμένει η συνολική πορεία της καλοκαιρινής σεζόν, η οποία, όπως λέει, «παρουσιάζει πτώση σε σχέση με το 2025, όχι μόνο στην Αχαΐα αλλά συνολικά σε όλη τη χώρα». Αναφερόμενος στις περιοχές με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση, κάνει λόγο για ολόκληρη την Ανατολική Αχαΐα, από την Αιγιάλεια μέχρι και τον Καστελλόκαμπο, καθώς και για τις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, όπως η Λακκόπετρα, η Καλόγρια και τα Νιφορέικα.